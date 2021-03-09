Yeni emeklilik sistemiyle beraber 566 TL fazla maaş hesaplara yatacak! Yeni emeklilik sistemi oldukça konuşulacak!
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde devlet Katkısı devam ederken çalışandan olduğu gibi patrondan da kesinti yapılacak ve bu kesintiler senin hesabında aydan aya birikecek. Tamamlayıcı emeklilik modeliyle beraber kıdem tazminatlarında yeni bir yarıyıl başlayacak. Tartışmaya açılan modellerden biri kanunlaşırsa çalışanın brüt fiyatının yüzde 3'ü her ay bitirici emeklilik hesabına aktarılacak. Yüzde 5.33 ise eskiden olduğu gibi işveren sorumluğunda kalacak. İkinci model yasalaşırsa ya şu andaki mevcut sistem tercih edilecek ya da devletin de katkıda bulunacağı işçi ve işverenin prim ödeyeceği yeni sistem. Peki yeni emeklilik sistemiyle beraber 566 TL fazla maaş alınacak! TES sistemi nedir?
Yeni emeklilik sisteminin gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar sistemin detaylarını da araştırmaya başladı. Yeni istihdam paketinin hayata geçmesiyle emeklilikte çifte maaş dönemi başlayacak. Mevcut durumda çalışan istifa ettiğinde yüzde 8,33'lük kıdem hakkının tümü yanarken, karma tamamlayıcı emeklilik sisteminde bireysel fon hesabındaki yüzde 3'lük hakkı saklı kalacak. Kıdem tazminatı ve emeklilik sistemi konusunda yepyeni bir dönemin kapısını açacak TES nedir sorusunun yanıtı haberimizde…
- Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir sistem olarak kurgulandı. TES, çalışan, işveren ve devlet tarafından, çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi katkıların emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirileceği ve bu fonların seçiminin ve birikimlerin fonlar arasındaki dağılımının çalışan tarafından yapılacağı bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak planlandı.
Geçmiş kıdem hakları nasıl korunacak, hak kayıpları olacak mı?
1 Ocak 2022'de kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde korunacak. Çalışanın bu tarihten önceki çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatına ilişkin hakları güvenceye alınarak karma TES'e geçiş yapılacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan, geçmiş kıdem tazminatını alabilecek, ayrıca yeni sisteme bir aktarım yapılmayacak.
Çalışanlar açısından bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Kıdem tazminatı sisteminde brüt ücretinin yüzde 8,33'ünü kıdem tazminatı olarak alan işçi, karma TES'te yüzde 5,33'ü kıdem tazminatı, yüzde 3'ü işveren katkısı olmak üzere toplamda yüzde 8,33'lük hakka sahip olacak. Yüzde 3'lük işveren katkısı bireysel fon hesabında toplanacak.