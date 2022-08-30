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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul için sarı alarm! Bu saatlere dikkat | 30 Ağustos 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul için sarı alarm! Bu saatlere dikkat | 30 Ağustos 2022 hava durumu

Bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Sabah saatlerinde kısa süreli yağmurla karşılaşan İstanbul için sarı alarm geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul dahil 11 kent için 'sarı' kodlu uyarı yaptı. İşte il il hava durumu

30.08.2022 14:19 - Son Güncelleme: 30.08.2022 14:19
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için sarı alarm! Bu saatlere dikkat | 30 Ağustos 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için sarı alarm! Bu saatlere dikkat | 30 Ağustos 2022 hava durumu

Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için sarı alarm! Bu saatlere dikkat | 30 Ağustos 2022 hava durumu

11 KENT İÇİN SARI ALARM

İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için sarı alarm! Bu saatlere dikkat | 30 Ağustos 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için sarı alarm! Bu saatlere dikkat | 30 Ağustos 2022 hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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