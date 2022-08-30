HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için sarı alarm! Bu saatlere dikkat | 30 Ağustos 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı