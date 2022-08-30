HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul için sarı alarm! Bu saatlere dikkat | 30 Ağustos 2022 hava durumu
Bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Sabah saatlerinde kısa süreli yağmurla karşılaşan İstanbul için sarı alarm geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul dahil 11 kent için 'sarı' kodlu uyarı yaptı. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
11 KENT İÇİN SARI ALARM
İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı