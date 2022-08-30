İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi: 8 saati bulacak
31 Ağustos Çarşamba günü çok sayıda ilçede sabah saatlerinden itibaren elektrikler kesilecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre; kimi bölgelerde elektrik kesintilerinin süresi 8 saati bulacak.
30.08.2022 16:50 - Son Güncelleme: 30.08.2022 16:51
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre; İstanbul'da çok sayıda ilçe elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Keisntileri kimi bölgelerde 8 saati bulması bekleniyor. İşte İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintilerinin listesi.