İstanbul’da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi: 8 saati bulacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre; İstanbul'da çok sayıda ilçe elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Keisntileri kimi bölgelerde 8 saati bulması bekleniyor. İşte İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintilerinin listesi.