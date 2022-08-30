2023 seçim anketi | 'Muhalif ORC'nin anketinde bile AK Parti önde zafer sarhoşluğu yaşayan muhaliflere uyarı olsun'
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programının bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen oldu. Ellerindeki seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşan Şen, AK Parti'nin oylarının %36-37 bandında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci sırada yer aldığını söyleyen Mustafa Şen, "Birinci sırada Erdoğan çıkıyor, 45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2 – 2.5 kat fark atıyor. Sonrasında başka isimler çıkıyor. Altılı masadaki genel başkanların da oyları çıkıyor küçük küçük yüzde 1-2" dedi. Gazeteci İsmail Saymaz da ORC'nin anketine atıf yaparak "ORC'nin dünkü verilerine göre AK Parti İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon'da en az yüzle 30 oyla birinci parti. Ki ORC, bügünlerde muhalif bir kuruluş sayılabilir. Erken ve kolay zafer sarhoşluğuyla ayakları yerden kesilen muhalifler için umarım uyarıcı olur." ifadelerini yazdı.
30.08.2022 13:34 - Son Güncelleme: 30.08.2022 13:55
Bir yandan da anket çalışmaları sürüyor. A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen anket çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA: "OY ORANIMIZ 36-38 ARALIĞINDA"
Yaptırdıkları son anketlerde AK Parti'nin birinci sırada olduğunu ifade eden Şen, "Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsür buluyor, bir tanesi 37 diğeri de 37 küsür buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.