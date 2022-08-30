Meteorolojiden yağış uyarısı! İstanbul'da 5 gün boyunca sağanak bekleniyor...

Bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Sabah saatlerinde kısa süreli yağmurla karşılaşan İstanbul için sarı alarm geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul dahil 11 kent için 'sarı' kodlu uyarı yaptı.AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), kuvvetli yağışlara karşı; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.