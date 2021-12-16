HAVA DURUMU | İstanbul Valiliği’nden flaş kar yağışı uyarısı! Kar yağışı o ilçelerde etkili olacak!
İstanbullular aralık ayının son yarısına kar yağışı ile girdi. Dün gece İstanbul Silivri'den başlayan kar yağışı Beylikdüzü ve çevrelerinde de görülürken hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği, 21 Aralık Salı günü için aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışı Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde etkili olacak. Bugün ve yarın ise Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.
İstanbul Valiliği, kentte bugünden itibaren etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı için vatandaşları dikkatli olması yönünde uyardı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kentte 16-21 Aralık tarihleri arasında beklenen hava durumu tahminleri konusunda bilgi verilerek, "Vatandaşlarımızın hava durumunun etkileyeceği durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tahminlerine göre, İstanbul'da hava bugün ve yarın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Silivri, Çatalca, Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu geçecek.
18 Aralık Cumartesi günü ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu olması beklenirken Başakşehir, Çatalca, Silivri ilçeleri ve ilin yüksek kesimleri kar yağışlı olacak.
19 Aralık Pazar günü hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri ilçeleri karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı geçecek.