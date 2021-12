Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk mafyasının elinde mi?

Arnavutluk polisinin Faruk Fatih Özer'in yakalanması için titiz ve kararlı çalışmalar yürüttüğü, saklandığı yerin belirlenmesi için ihbarlar dışında polis muhbirlerinden de yararlanıldığı kaydedildi. Thodex'in firarı patronu Faruk Fatih Özer'in akıllı cep telefonu yerine eski tip telefon kullanarak sürekli değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Özer'in, polisin kaldığı otele yaptığı baskından sonra mafyaya ait evlerde kaldığı iddia edildi.