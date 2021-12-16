Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk mafyasının elinde mi?

Kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer'in nerede olduğuna ilişkin soruşturmanın yapıldığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosyaya giren son bilgi Arnavutluk'ta olduğu yönünde. Ancak resmi olarak çıkış tarihi olan 20 Nisan'dan bugüne Özer'in nerede olduğuna ilişkin başka bir tespit yapılamadığı belirtildi.