SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak! İki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi
Son dakika haberleri... Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gücüne güç katacak teslimat gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına (DzKK) teslim edildiğini bildirdi.
16.12.2021 23:56
- Son Güncelleme: 17.12.2021 00:12
İKİ P-72 DENİZ KARAKOL UÇAĞI DAHA DONANMANIN HİZMETİNE GİRECEK
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugün tamamlanan kabullerle iki P-72 Deniz Karakol Uçağı daha donanmanın hizmetine girmiş olacak.