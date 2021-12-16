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Haberler Güncel SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak! İki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi

SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak! İki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi

Son dakika haberleri... Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gücüne güç katacak teslimat gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına (DzKK) teslim edildiğini bildirdi.

16.12.2021 23:56 - Son Güncelleme: 17.12.2021 00:12
SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak! İki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi

Demir, Twitter hesabından, teslim edilen Deniz Karakol Uçağı'na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

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SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak! İki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi

"Mavi Vatanımızın çelik kanatlı bekçilerine yenilerini ekledik. Meltem-3 Projesi kapsamında iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağımızı daha DzKK'ya teslim ettik.

SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak! İki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi

DzKK'nın stratejik unsuru olarak hizmet eden Deniz Karakol uçaklarımız, ülkemizin gökyüzündeki gücüne güç katıyor."

SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak! İki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi

İKİ P-72 DENİZ KARAKOL UÇAĞI DAHA DONANMANIN HİZMETİNE GİRECEK
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugün tamamlanan kabullerle iki P-72 Deniz Karakol Uçağı daha donanmanın hizmetine girmiş olacak.

SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak! İki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi

10 Aralık 2020'de gerçekleşen ilk Deniz Karakol Uçağı'nın teslimatını takiben bu yıl içinde ilave 3 Deniz Karakol Uçağı ile bir Deniz Genel Maksat Uçağı'nın DzKK'ye teslimatı gerçekleştirildi.

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