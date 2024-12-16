HAVA DURUMU 16 ARALIK 2024 | Yoğun kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji tek tek açıkladı: İstanbul, Ankara, Bolu, Artvin...

Türkiye'nin dört bir yanında soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bir kısmında yağışlar devam ederken, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olurken bazı bölgelerde buzlanma ve don olayları görülecek. Artvin ve Bolu'da okullar tatil edilirken çığ tehlikesi ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu.
Kuvvetli Yağış: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde etkili olacak.
Kar ve Karla Karışık Yağmur: Bilecik, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde bekleniyor.
Buzlanma ve Çığ Riski: Doğu Anadolu'nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ve iç kesimlerde buzlanma riski bulunuyor.
16 Aralık Eğitime Ara Verilen İller ve Bölgeler
Artvin: Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayıldı.
Bolu: Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim 1 gün durduruldu. Kamu kurumlarında hamile, engelli ve küçük çocuklu anneler idari izinli sayıldı.
Çorum: Bayat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi.
Artvin Merkez: Taşımalı eğitime buzlanma ve don tehlikesi dolayısıyla 1 gün ara verildi.
16 Aralık Bölgesel Hava Durumu Tahminleri
Marmara Bölgesi: Hafif Yağışlar ve Çok Bulutlu Hava
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir. İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın doğusunda sabah saatlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor. Çanakkale ve Edirne'de ise sakin ve bulutlu bir hava öngörülüyor.
İstanbul: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Edirne: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Sakarya: 10°C, yağmur ve sağanak yağışlı
Ege Bölgesi: Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Görülebilir
Ege Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus oluşabilir. İzmir'de hava bulutlu ve sakin geçerken, Afyonkarahisar'da karla karışık yağış ihtimali var.
İzmir: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Afyonkarahisar: 5°C, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur
Denizli: 12°C, hafif sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat
Akdeniz Bölgesi'nde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Antalya'nın doğu kıyıları ve Finike çevresinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Toroslar'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Bölge genelinde sıcaklıklar 9-17°C arasında değişiyor.
Antalya: 17°C, kuvvetli sağanak yağışlı
Adana: 13°C, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay: 9°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
İç Anadolu: Karla Karışık Yağmur ve Kar Bekleniyor
İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında çok bulutlu bir hava görülüyor. Sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde yağış etkili olacak. Ankara'da yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülebilirken, yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali var. Gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor.
Ankara: 5°C, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
Eskişehir: 4°C, yağmur ve karla karışık yağmurlu
Konya: 5°C, aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu: Kar Yağışı Devam Ediyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı etkili. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Erzurum ve Kars, gün boyunca kar yağışlı geçecek.
Erzurum: -4°C, kar yağışlı
Kars: -1°C, kar yağışlı
Van: 3°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu: Yağışlı Hava Hakim
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde yağmur etkili olacak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilir.
Diyarbakır: 6°C, yağmurlu
Gaziantep: 7°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Şanlıurfa: 11°C, aralıklı yağmurlu
Denizlerde Fırtına Uyarısı
Denizlerde hava koşulları da sertleşiyor. Batı Karadeniz'de fırtına beklenirken, Doğu Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Denizciler ve balıkçıların dikkatli olması gerekiyor.
Karadeniz: Aralıklı yağmur ve sağanak, dalga yüksekliği 1,5-3,5 metre
Ege: Kuzey ve kuzeybatı yönlü rüzgar, dalga yüksekliği 2,0-3,0 metre
Akdeniz: Sağanak yağış ve fırtınamsı rüzgar, dalga yüksekliği 1,5-3,0 metre