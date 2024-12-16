HAVA DURUMU 16 ARALIK 2024 | Yoğun kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji tek tek açıkladı: İstanbul, Ankara, Bolu, Artvin...

Bolu: Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim 1 gün durduruldu. Kamu kurumlarında hamile, engelli ve küçük çocuklu anneler idari izinli sayıldı.

Artvin Merkez: Taşımalı eğitime buzlanma ve don tehlikesi dolayısıyla 1 gün ara verildi.

16 Aralık Bölgesel Hava Durumu Tahminleri

Marmara Bölgesi: Hafif Yağışlar ve Çok Bulutlu Hava

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir. İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın doğusunda sabah saatlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor. Çanakkale ve Edirne'de ise sakin ve bulutlu bir hava öngörülüyor.

İstanbul: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

Edirne: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Sakarya: 10°C, yağmur ve sağanak yağışlı