Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar son yolculuğuna uğurlandı! Geriye minik kızıyla dans ettiği görüntüler kaldı

Bursa'da önceki gün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedaviye alındığı hastanede dün akşam şehit oldu.
SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırının ardından adliye binası boşaltılarak, duruşmalar ertelendi.
10 KİŞİ GÖZALTINDA
Saldırının ardından adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarının da aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın cenazeleri dün Yıldırım ilçesinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedaviye alındığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.
EŞİ, PARKASINI GİYEREK UĞURLADI
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için bugün tören düzenlendi. Şehit Yaşar'ın cenazesi, Görükle Mahallesi'ndeki evinde alınan helalliğin ardından askeri törenin düzenleneceği, İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile kurum müdürleri katıldı. Şehit Nurettin Yaşar'ın babası İbrahim, annesi Medine ve eşi Asiye Yaşar, törende ayakta durmakta güçlük çekti. Asiye Yaşar, törene üzerinde eşinin parkası ve kucağında 8 aylık kızı Nare Lina ile katıldı.
ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirilen şehidin naaşı, kara yoluyla Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.
Nurettin Yaşar'ın cenazesi, daha sonra mahalle mezarlığına getirildi.
Buradaki törene katılan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, şehidin babası İbrahim Yaşar ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Törene eşinin üniformasını giyerek katılan Asiye Yaşar, 8 aylık bebeği Nare Lina'yı kucağında tutarak tabuta sarıldı.
İl Müftü Yardımcısı Hacı Ahmet Başaran'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Yaşar'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Yaşar'ın ailesi ve yakınları, Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
GERİYE SADECE BU GÖRÜNTÜLER KALDI
Şehit Nurettin Yaşar'dan geriye sadece geçen ay kucağındaki şu an 8 aylık olan kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüler kaldı.
Yaşar'ın "Siz en çok aşk" notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüntüler yürekleri dağladı.
Şehidin duygulandıran paylaşımına ve aile fotoğraflarına yakınları tarafından başsağlığı mesajları yazıldı.