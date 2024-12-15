Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar son yolculuğuna uğurlandı! Geriye minik kızıyla dans ettiği görüntüler kaldı

Bursa'da önceki gün 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedaviye alındığı hastanede dün akşam şehit oldu.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırının ardından adliye binası boşaltılarak, duruşmalar ertelendi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA Saldırının ardından adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarının da aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın cenazeleri dün Yıldırım ilçesinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.