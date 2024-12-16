Keçi koruyucusu mu kaçak avcı mı? Yaban keçisi avlarken yakalanan İYİ Partili Ünal Karaman’ın Meclis’e soru önergesi verdiği ortaya çıktı

İşte Ünal Karaman'ın o soru önergesi:

Bu bilgiler çerçevesinde;

1. Türkiye olarak 1900'lü yıllar boyunca tiftik üretiminde lider konumda iken günümüzdeki bu gerileyişin sebebi nedir? Ülkemiz neden tiftikte ithalatçı konuma düşmüştür?

2. Ülkemizdeki tiftik keçisi varlığı ne gerekçe ile bu kadar azalmıştır?

3. Son 10 yılda ülkemizde kaç tiftik keçisi yurtdışına satılmıştır?

4. Basında yer alan toplamda 22 bin tiftik keçisini bulacağı söylenen satışla ilgili Bakanlığınızın bir bilgisi var mıdır?

5. Ülkemizde tiftik keçisi sayısını arttırmaya yönelik Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

6. Ülkemizdeki tiftik keçisi besicilerini desteklemeye yönelik Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları vardır? Bakanlığınız mevcut destekleri artırma hususunda bir çalışma yapmakta mıdır?

7. Bakanlığınız tiftik keçilerinin sağlıklı bir şekilde beslenebileceği meralar konusunda hangi çalışmaları yapmaktadır?

8. Tiftik kırkımı ve kırkım sonrasında sınıflandırarak tasnifi konusunda yetiştirici eğitimi yapılmakta mıdır?