Keçi koruyucusu mu kaçak avcı mı? Yaban keçisi avlarken yakalanan İYİ Partili Ünal Karaman’ın Meclis’e soru önergesi verdiği ortaya çıktı

Olay geçtiğimiz günlerde Tunceli'de meydana geldi. Yaban keçisi nüfusunun yoğun olduğu Pertek'in bir köyünde silah sesi duyan ve avcıları gören köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla, ekipler jandarmanın da desteğiyle geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir yaban keçisi ölü olarak bölgeden alındı.
KAÇAK AVCILARIN ARASINDA İP'Lİ ÜNAL KARAMAN DA ÇIKTI
Doğa koruma ekipleri karadan, jandarma ekipleri ise Keban Barajı'nda botla bölgeye hareket ederken jandarmayı gören şahıslar, Elazığ istikametine doğru kaçtı. Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bot durduruldu.
Savcılık talimatıyla teknede arama çalışması yapıldı ve incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulunurken, şahıslardan birinin İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman olduğu ortaya çıktı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Aramada Milletvekili Karaman'ın ruhsatlı yivli av tüfeği tekne içerisinde bulundu. Ünal Karaman ve 3 kişiye 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanununa muhalefet' suçundan idari işlem yapılarak toplamda 650 bin lira tazminat, 50 bin lira da idari para cezası kesildi.
MECLİS'TE KEÇİ AZALMASINI SORDU SAHADA KAÇAK AVLANDI
Olayla ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'ın 7 ay önce TBMM de "Tiftik Keçisi sayısı neden azalıyor?" diye soru önergesi verdiği ortaya çıktı.
İşte Ünal Karaman'ın o soru önergesi:
Bu bilgiler çerçevesinde;
1. Türkiye olarak 1900'lü yıllar boyunca tiftik üretiminde lider konumda iken günümüzdeki bu gerileyişin sebebi nedir? Ülkemiz neden tiftikte ithalatçı konuma düşmüştür?
2. Ülkemizdeki tiftik keçisi varlığı ne gerekçe ile bu kadar azalmıştır?
3. Son 10 yılda ülkemizde kaç tiftik keçisi yurtdışına satılmıştır?
4. Basında yer alan toplamda 22 bin tiftik keçisini bulacağı söylenen satışla ilgili Bakanlığınızın bir bilgisi var mıdır?
5. Ülkemizde tiftik keçisi sayısını arttırmaya yönelik Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?
6. Ülkemizdeki tiftik keçisi besicilerini desteklemeye yönelik Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları vardır? Bakanlığınız mevcut destekleri artırma hususunda bir çalışma yapmakta mıdır?
7. Bakanlığınız tiftik keçilerinin sağlıklı bir şekilde beslenebileceği meralar konusunda hangi çalışmaları yapmaktadır?
8. Tiftik kırkımı ve kırkım sonrasında sınıflandırarak tasnifi konusunda yetiştirici eğitimi yapılmakta mıdır?
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!
Ortaya çıkan soru önergesinin ardından İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a sosyal medyadan tepkiler çığ gibi geldi. İşte hem geyiklerin sayısı neden azalıyor diye Meclis'e soru önergesi verip hem de avlarken yakalanan Ünal Karaman'a gelen tepkilerden bazıları:
"Dersim Pertek'e bağlı Kolonkaya köyünde İYİ Parti milletvekili Ünal Karaman'ın da arasında olduğu "avcılar" tarafından dağ keçilerimiz katledildi."
"Keçilerin sayısının neden azaldığı belli oldu. Tunceli'de yaban keçisi avlarken yakalanan İP Milletvekili Ünal Karaman'ın, 7 ay önce Mevlise "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" diye soru önergesi vermiş. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali."
"Hem Geyiklerin Sayısı Neden Azalıyor Diye Meclise Soru Önergesi Verip Hemde Geyik Avlamak Bu ve Bunun Gibi Fütursuzlara Densizlere Yakışır! İP'li Vekil Ünal Karaman"
"Fıkra gibi ama değil gerçek...!
7 ay önce TBMM de "Tiftik Keçisi sayısı neden azalıyor?..." diye soru önergesi veren İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman, Tunceli'de kaçak yaban keçisi avlarken jandarma tarafından yakalandı."
"Şaka gibi ama değil
Tunceli'de yaban keçisi avlarken yakalanan İP Milletvekili Ünal Karaman'ın, 7 ay önce Mevlise "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" diye soru önergesi vermiş.."