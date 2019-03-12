Halkalı-Gebze banliyö hattı bugün Başkan Erdoğan tarafından açılıyor 12.03.2019 09:40

Gebze - Halkalı Marmaray hattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Dün sabah saatlerinden itibaren gün boyu aralıksız test seferleri yapılan Halkalı-Gebze banliyö hattı'nda trenler içinde yolcular varmış gibi istasyonlara yanaşıp bekleyip ardından diğer istasyonlara devam ettiği test sürüşleri de havadan görüntülendi. Peki, bugün açılacak Gebze - Halkalı metro hattı hangi duraklardan geçecek? Gebze - Halkalı sefer saatleri nasıl? Gebze - Halkalı metro hattında kaç durak var? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...