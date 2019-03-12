Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı durakları ve haritası! Tam 76,6 km
2013 yılından bu yana süren yenileme çalışmaları tamamlandı ve İstanbul'da taşımacılığı oldukça rahatlatacak olan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı, Başkan Erdoğan tarafından açıldı. 76.6 kilometrelik hattın açılması sonrası herkes duraklarını ve haritasını merak ediyor. İşte Halkalı Gebze kaç dakika, haritası ve durakları gibi tüm merak ettikleriniz.
Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmaları sona erdi. 76.6 kilometrelik hat bugün açıldı. Yeni hatla aradaki ulaşım süresi 185 dakikadan 115 dakikaya inecek.
BAŞKAN ERDOĞAN MAKİNİST KOLTUĞUNDA! GEBZE HALKALI BANLİYÖ HATTI AÇILDI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBULLUYA 1 SAAT 10 DAKİKA KAZANDIRACAK
Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gebze-Halkalı tren hattı İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak. İstanbul'un trafik yoğunluğu en çok olan hat günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu hat ulaştıracak" dedi.
2013 YILINDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYORDU
Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattının Pendik-Gebze bölümü 29 Nisan 2012 de, Kazlıçeşme-Halkalı bölümü 1 Mart 2013'de, Haydarpaşa-Pendik arasındaki bölüm 19 Haziran 2013'te yapılan son seferlerin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.
Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.