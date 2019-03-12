Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı durakları ve haritası! Tam 76,6 km

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBULLUYA 1 SAAT 10 DAKİKA KAZANDIRACAK

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gebze-Halkalı tren hattı İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak. İstanbul'un trafik yoğunluğu en çok olan hat günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu hat ulaştıracak" dedi.