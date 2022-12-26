Günler uzamaya başladı burçlara etkisi perişan etti! Ne şans kalacak ne de para! 2023 yılında bu burçlar güneş yüzü bile göremeyecek!
21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmeye başlamasıyla beraber günler uzamaya başladı. Günlerin uzamasıyla beraber yaşanacaklar ortaya çıktı. Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen günlerin uzaması ile burçların 2023'te neler yaşayacağı belli oldu. Bu burçlar parasına sahip çıksın! İşte detaylar...
2023 yılı yaklaşırken bu burçlar kendisine dikkat etsin. Astroloji dünyasına ilgi duyanlar 2023'te hangi burçların iyi, hangi burçların kötü etkileneceğini merak ediyor. Günler uzamaya başladı ve burçlara etkisi perişan etti. Bu burçlar için ''Ne şans kalacak ne de para!'' dendi. İşte burç yorumları...
STRES BU BURÇLARA YAPIŞACAK, AMAN DİKKAT!
Koç burçları ilişkiler konusu bu yılın en önemli gündemi olacak. Yılın ikinci yarısından itibaren yaşayacağımız Koç ve Terazi aksındaki tutulmaların baş rolünde siz varsınız. Tutulmalar dönemine hazırlandığınızı unutmamalısınız. Bu yıl sizi strese sokacağı gibi çok büyük sevinçler de yaşatacak.
Kadersel eşinizle tanışabilir ve yeni bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Size tavsiyemiz bu dönem ilişkilerde sağlam adımlar atmaya dikkat edin. Gökyüzü evlilik, nişan ve söz gibi güzel bir hediye ile kapınızda ancak unutmayın ki siz çabalamazsanız mutluluk ayağınıza gelmeyecektir. İlişkilerde sabırsızlık ile birlikte gelen öfkeyi kontrol altına almalısınız.
Boğa burçları 2023 yılı şans konusunda yüzünüze gülüyor. Bir yıl boyunca ticari girişimleriniz, yeni projeleriniz ve toparlanmayı bekleyen eski işleriniz için elinizi attığınız adeta altın olacak. Ancak her şeyin barışçıl ilerleyeceğine dair inançlarınızı kenara bırakmalısınız. Siz iyi yürekli olabilirsiniz ama çevrenizde sınırlarınızı zorlayacak kişiler olacaktır. Bunlara sabır göstermek sizin için hiç zor değil, biliyoruz. Süreci zorlaştırmayın. Bu yaşadıklarınızın bir nedeni olduğunu unutmayın. Günü geldiğinde anlayacaksınız.
İkizler burçları 2023 yılı para ve aşk konusunda çok şanslı olacağınız bir yıl olacak. Hayatınızın aşkını bulabilir, çok mutlu bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Yeni hedefler ve projelerle kazancınız artacak. Bereketli bir yıl yaşayacaksınız. Bu sene dikkat etmeniz gereken kararsızlığınızı törpülemek olacaktır. Çünkü aklınızdan geçenleri uygulamak için sizi oyalamaya başladığını hissedeceksiniz. Ayrıca Mars burcunuzda retro olacağı için yılın ilk döneminde kazalara ve iletişim krizlerine dikkat etmelisiniz.