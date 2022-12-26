Karadeniz Gazı'nda müjde! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklama! Faturalar düşecek mi? 710 milyar m3 doğal gazın değeri ağızları açık bıraktı...

KARADENİZ GAZ TURKİYEYE KAÇ YIL YETER?

"Malumunuz Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi, tüm Türkiye'deki mesken ve konutların hepsinin 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte."