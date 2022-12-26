Karadeniz Gazı'nda müjde! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklama! Faturalar düşecek mi? 710 milyar m3 doğal gazın değeri ağızları açık bıraktı...
26 Aralık Pazartesi Karadeniz Gazı hakkında yapılacak açıklama oldukça merak eidliyordu. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan müjde geldi. Peki, Karadeniz Gazı faturaları düşürecek mi? İşte merak edilenler..
26.12.2022 19:42 - Son Güncelleme: 26.12.2022 20:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Gazı'yla ilgili yeni müjde açıklayacağını duyurmasının ardından beklenen güün geldi. İşte Karadeniz Gazı'na dair tüm merak edilenler...
KARADENİZ GAZ TURKİYEYE KAÇ YIL YETER?
"Malumunuz Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi, tüm Türkiye'deki mesken ve konutların hepsinin 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte."