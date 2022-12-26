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Haberler Güncel Karadeniz Gazı'nda müjde! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklama! Faturalar düşecek mi? 710 milyar m3 doğal gazın değeri ağızları açık bıraktı...

Karadeniz Gazı'nda müjde! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklama! Faturalar düşecek mi? 710 milyar m3 doğal gazın değeri ağızları açık bıraktı...

26 Aralık Pazartesi Karadeniz Gazı hakkında yapılacak açıklama oldukça merak eidliyordu. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan müjde geldi. Peki, Karadeniz Gazı faturaları düşürecek mi? İşte merak edilenler..

takvim.com.tr
26.12.2022 19:42 - Son Güncelleme: 26.12.2022 20:46
Karadeniz Gazı’nda müjde! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklama! Faturalar düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Gazı'yla ilgili yeni müjde açıklayacağını duyurmasının ardından beklenen güün geldi. İşte Karadeniz Gazı'na dair tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karadeniz Gazı’nda müjde! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklama! Faturalar düşecek mi?

KARADENİZ'DEKİ GAZ NE ZAMAN ÇIKAR?

Karadeniz'deki sahalardan çıkan gaz Türkiye'ye 2023 yılında gelmeye başlayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Karadeniz'deki sahalardan çıkan doğal gazın Türkiye'ye 2023 yılında ulaşacağını açıklamıştı.

Karadeniz Gazı’nda müjde! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklama! Faturalar düşecek mi?

KARADENİZ GAZI KAÇ KM DERİNLİKTE?

Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek.

Karadeniz Gazı’nda müjde! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklama! Faturalar düşecek mi?

KARADENİZ GAZ TURKİYEYE KAÇ YIL YETER?

"Malumunuz Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi, tüm Türkiye'deki mesken ve konutların hepsinin 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte."

Karadeniz Gazı’nda müjde! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklama! Faturalar düşecek mi?

KARADENİZ GAZINI KİM ÇIKARIYOR?

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın evlere ulaşması için çalışmalar devam ediyor. Uluslararası deniz altı enerji projelerine mühendislik hizmeti veren Subsea 7 şirketi, doğalgazın kullanıma sunulması için ABD'li Schlumberger şirketiyle ortak çalışma yürütecek.

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