Gençlere müjde! Aylık 8 bin 294 TL geri ödemesiz destek hesaplara yatacak! Hükümet düğmeye bastı! İŞKUR'dan kolay başvuru!
Hükümet harekete geçti ve resmen açıklandı. Aylık 7 bin 603 lira ile 8 bin 294 lira arasında geri ödemesiz destek sağlanacak. Yaş yartı var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak, işverenin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir istihdam modelini devreye aldı. "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için ödeme yapılacak. İşte konu hakkında merak edilenler...
Aylık 7 bin 603 lira ile 8 bin 294 lira arasında geri ödemesiz destek sağlanacak. Yaş yartı var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak, işverenin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir istihdam modelini devreye aldı. "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için ödeme yapılacak. İşte konu hakkında merak edilenler...
Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi' Bursa açılış toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla gerçekleşti.Tekstil, makine, gıda, mobilya, kimya sektörlerini destekleyecek program kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin nitelikli işgücünün istihdam edilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni modelle gençler başta olmak üzere iş arayanların işgücü piyasasında talep edilen becerilere sahip olmasının sağlanması hedefleniyor.
İmalat sektöründe belirtilen alt sektörlerde, organize sanayi bölgelerindeki özel sektör vasfı ve 50 ile 249 arasında çalışana sahip işyeri olunması, sigortalının işe alındığı aydan önceki son 12 aylık dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor. İşletmelerin vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi borcunun olmaması koşulu buluyor.
Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerleri çalışan sayısının en fazla yüzde 10'una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki işyerleri ise en fazla 15 katılımcı talebinde bulunabilecek. 18-34 yaş grubundakiler, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, işverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar başvurabilecek. Yabancılar için yabancı kimlik numarasına sahip olunması, kurs ve programlara katılım konusunda yaptırım uygulanmıyor olunması, programa başlama tarihinden önceki son 3 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak gerekiyor.