Gençlere müjde! Aylık 8 bin 294 TL geri ödemesiz destek hesaplara yatacak! Hükümet düğmeye bastı! İŞKUR'dan kolay başvuru!

Aylık 7 bin 603 lira ile 8 bin 294 lira arasında geri ödemesiz destek sağlanacak. Yaş yartı var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak, işverenin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir istihdam modelini devreye aldı. "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için ödeme yapılacak. İşte konu hakkında merak edilenler...