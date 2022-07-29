Türk savunma sanayisinden yeni atak! İHA ve SİHA'ların başarısı karaya taşınıyor!
Türk savunma sanayisi, İHA ve SİHA'lara insansız sistemler alanında yakaladığı başarıya kara araçlarını da eklemeye hazırlanıyor.
İnsansız hava araçlarını (İHA) yaklaşık 20'den fazla ülkeye ihraç eden Türk savunma sanayisi, farklı sınıflarda insansız kara araçları geliştirmek için çok yönlü çalışmalar yürütüyor.
Zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS de bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı Seri Üretim Niyet Beyanı imzaladı.
Sözleşme kapsamında 5 araç için görev ve alt sistem tanımı yapıldığını ifade eden Kurt, bu çerçevede tekliflerini nihai hale getirip Başkanlığa sunacaklarını bildirdi.
YENİ TASARIMLAR YOLDA
Daha önce geliştirdikleri insansız kara aracı üzerinde otonom özellikler bulunmadığını anlatan Kurt, şu ifadeleri kullandı:
"Süre göz önüne alındığına olması zaten mümkün değildi. SSB ile Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın istekleri doğrultusunda belli seviyede otonom özellik var, silah entegrasyonu söz konusu. Farklı konfigürasyonları içeren çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bu sözleşmede bunların kavramsal ispatı olacak. Sahada kullanıldıkça değişiklikler gelecektir. Proje süresi ve ekonomisi açısından mevcut araçlar üzerine bunu uygulayacağız. İlerde daha düşük siluetli, daha atik, gerektiğinde koruma istenmeyecek yeni araç tasarımları planlarımızda var. Bunlar da zaman içinde oluşacaktır."