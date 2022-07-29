BAYKAR yeni göz bebeğini paylaştı! Bayraktar TB3 geliyor!
Dünyanın hayran kaldığı SİHA'ları Türk savunma sanayisine kazandıran BAYKAR yeni gözbebeğini paylaştı. Sosyal medya hesapları üzerinden dünyada heyecan uyandıracak paylaşımda bulunan BAYKAR Bayraktar TB3'ün müjdesini verdi. İşte Bayraktar TB3'ün özellikleri ve tasarımı
29.07.2022 15:26 - Son Güncelleme: 29.07.2022 15:34
Şirketin CTO'su Selçuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamalara göre, Bayraktar TB-3 ismiyle çıkacak olan SİHA, gelecek dönemde hizmete girecek TCG Anadolu amfibi hücum gemisi üzerinde bulunan kısa pistten kalkış yapabilecek.