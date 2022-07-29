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BAYKAR yeni göz bebeğini paylaştı! Bayraktar TB3 geliyor!

Dünyanın hayran kaldığı SİHA'ları Türk savunma sanayisine kazandıran BAYKAR yeni gözbebeğini paylaştı. Sosyal medya hesapları üzerinden dünyada heyecan uyandıracak paylaşımda bulunan BAYKAR Bayraktar TB3'ün müjdesini verdi. İşte Bayraktar TB3'ün özellikleri ve tasarımı

29.07.2022 15:26 - Son Güncelleme: 29.07.2022 15:34
BAYKAR yeni gözbebeğini paylaştı! Bayraktar TB3 geliyor!

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar insansız hava araçları arasına yeni bir üye katılıyor.

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BAYKAR yeni gözbebeğini paylaştı! Bayraktar TB3 geliyor!

Şirketin CTO'su Selçuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamalara göre, Bayraktar TB-3 ismiyle çıkacak olan SİHA, gelecek dönemde hizmete girecek TCG Anadolu amfibi hücum gemisi üzerinde bulunan kısa pistten kalkış yapabilecek.

BAYKAR yeni gözbebeğini paylaştı! Bayraktar TB3 geliyor!

TCG Anadolu amfibi hücum gemisi, geçtiğimiz yıl suya indirildi ve son montaj işlemlerine başlandı.

BAYKAR yeni gözbebeğini paylaştı! Bayraktar TB3 geliyor!

Fakat ABD, uyguladığı ambargo ile dikey iniş-kalkış yapabilen F-35B ve diğer F-35 jetlerinin satışını iptal etti.

BAYKAR yeni gözbebeğini paylaştı! Bayraktar TB3 geliyor!

Bunun ardından Türkiye, TCG Anadolu'yu SİHA ve helikopter gemisine çevirme kararı aldı.

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