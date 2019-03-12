Başkan Erdoğan Halkalı - Gebze Marmaray hattında makinist koltuğuna oturdu

Türkiye tarihinin en önemli projelerinden biri olan Halkalı - Gebze Marmaray hattının açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Pekin'den Londra'ya uzanan demir yolu projesinin en önemli halkası olan hattaki ilk yolculukta, Başkan Erdoğan makinist koltuğuna geçti. Daha sonra buradaki törenden ayrılan Erdoğan İstanbul'un çeşitli yerlerindeki AK Parti mitinglerine katıldı.

12.03.2019 16:43 - Son Güncelleme: 12.03.2019 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





