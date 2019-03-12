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Başkan Erdoğan Halkalı - Gebze Marmaray hattında makinist koltuğuna oturdu

Türkiye tarihinin en önemli projelerinden biri olan Halkalı - Gebze Marmaray hattının açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Pekin'den Londra'ya uzanan demir yolu projesinin en önemli halkası olan hattaki ilk yolculukta, Başkan Erdoğan makinist koltuğuna geçti. Daha sonra buradaki törenden ayrılan Erdoğan İstanbul'un çeşitli yerlerindeki AK Parti mitinglerine katıldı.

12.03.2019 16:43 - Son Güncelleme: 12.03.2019 16:48
Başkan Erdoğan Halkalı - Gebze Marmaray hattında makinist koltuğuna oturdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılışı dolayısıyla Kartal Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Başkan Erdoğan Halkalı - Gebze Marmaray hattında makinist koltuğuna oturdu

Başkan Erdoğan, törenin ardından makinist koltuğuna geçerek banliyö trenini kullandı.

Başkan Erdoğan Halkalı - Gebze Marmaray hattında makinist koltuğuna oturdu

Erdoğan'ın makinist koltuğuna geçmesi dikkat çekti.

Başkan Erdoğan Halkalı - Gebze Marmaray hattında makinist koltuğuna oturdu

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Başkan Erdoğan Halkalı - Gebze Marmaray hattında makinist koltuğuna oturdu
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