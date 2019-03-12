Başkan Erdoğan makinist koltuğunda! Gebze - Halkalı hattı ilk seferini yaptı 12.03.2019 13:42

Gebze - Halkalı Marmaray hattı açıldı. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Londra'dan Pekin'e kadar Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayacak dev projenin en önemli ayağı olan Gebze - Halkalı Marmaray hattının günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacağını açıklayan Erdoğan, trenin ilk seferinde de makinist koltuğuna oturdu.