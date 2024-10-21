Geberen Fetullah Gülen'in toprağı kirletmeden önceki son görüntüsü! Balon gibi şişmişti... Nereye gömülecek?
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in gebermeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Pensilvanya'daki iblisin balon gibi şiştiği, akli melekelerini yitirdiği ve etrafa boş boş baktığı gözlemlendi. 10 gün önce kayıtlara geçen bir başka görüntüde ise yeni evinde görüntülenen Gülen apar topar bölgeden kaçırılmıştı. FETO'nun aylardır mezarının hazırda bekletildiği bilinirken Gurbet Cemetery isimli mezarlığa gömüleceği konuşuluyor.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:41Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:59