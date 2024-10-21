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Geberen Fetullah Gülen'in toprağı kirletmeden önceki son görüntüsü! Balon gibi şişmişti... Nereye gömülecek?

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in gebermeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Pensilvanya'daki iblisin balon gibi şiştiği, akli melekelerini yitirdiği ve etrafa boş boş baktığı gözlemlendi. 10 gün önce kayıtlara geçen bir başka görüntüde ise yeni evinde görüntülenen Gülen apar topar bölgeden kaçırılmıştı. FETO'nun aylardır mezarının hazırda bekletildiği bilinirken Gurbet Cemetery isimli mezarlığa gömüleceği konuşuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:41 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:59
Geberen Fetullah Gülen’in toprağı kirletmeden önceki son görüntüsü! Balon gibi şişmişti... Nereye gömülecek?

Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında cehenneme odun oldu.

Geberen Fetullah Gülen’in toprağı kirletmeden önceki son görüntüsü! Balon gibi şişmişti... Nereye gömülecek?

Ölüm haberini FETÖ'nün yayın organları duyurdu, yeğen Ebuseleme Gülen de doğruladı.

Geberen Fetullah Gülen’in toprağı kirletmeden önceki son görüntüsü! Balon gibi şişmişti... Nereye gömülecek?

Gülen'in 20 Ekim 2024'te ABD'de tedavi gördüğü hastanede saat 21.20 sularında geberdiği öğrenildi.

Pensilvanya'daki iblis öldü

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