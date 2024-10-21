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Köfteci Yusuf'un foyasını ortaya çıkaran merkez! 1000'de 1 hassasiyetle domuzu tespit ediyor: İşte o laboratuvar ve son tağşiş listesi

Tarım Bakanlığı gıda teröristlerinin yakasına yapıştı. Taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek açıkladı. Köfteci Yusuf'un domuzlu ürünleri, Sabri Akın'ın hileli zeytinyağları ve nicelerinin tespit edildiği Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı ise sahtekarların korkulu rüyası oldu. 81 ilden gelen numunelerin incelendiği o merkez görüntülendi. Bahse konu merkezde yapılan 1000'de 1 oranında hassasiyete sahip DNA testi Köfteci Yusuf'un foyasını ortaya çıkardı. İşte gıda teröristlerinin korkulu rüyası olan o merkez ve son açıklanan taklit - tağşiş listesi...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 07:10 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 07:15
Köfteci Yusuf’un foyasını ortaya çıkaran merkez! 1000’de 1 hassasiyetle domuzu tespit ediyor: İşte o laboratuvar ve son tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkladığı taklit ve tağşiş listesiyle gıda teröristlerinin foyasını ortaya çıkardı.

TAB Gıda'ya ait olan Arby's'in Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildi. Sarıyer Börekçisi'nin kıymalı böreklerinden kanatlı et ve sakatat çıktı. Arifoğlu Baharatları'nın öğütülmüş tatlı biber ve acı kırmızı Maraş biberi ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya saptandı.

Köfteci Yusuf’un foyasını ortaya çıkaran merkez! 1000’de 1 hassasiyetle domuzu tespit ediyor: İşte o laboratuvar ve son tağşiş listesi

Nazilli Bahar Pide adlı işletmenin pide harcında domuz eti tespit edildi. Bazı fırsatçılar ise vatandaşa Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine ise tavuk derisi yedirdi. Lahmacununun içerisine ise tavuk taşlığı karıştıran işletmeler tespit edildi.

Köfteci Yusuf’un foyasını ortaya çıkaran merkez! 1000’de 1 hassasiyetle domuzu tespit ediyor: İşte o laboratuvar ve son tağşiş listesi

SABRİ AKIN'IN HİLELİ ZEYTİNYAĞLARI

Sabri Akın'ın sahibi olduğu zeytinyağı markalarının ürünlerde "tohum yağı" kullandığı ortaya çıktı.

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