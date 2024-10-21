Köfteci Yusuf’un foyasını ortaya çıkaran merkez! 1000’de 1 hassasiyetle domuzu tespit ediyor: İşte o laboratuvar ve son tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı , açıkladığı taklit ve tağşiş listesiyle gıda teröristlerinin foyasını ortaya çıkardı. TAB Gıda'ya ait olan Arby's'in Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildi. Sarıyer Börekçisi'nin kıymalı böreklerinden kanatlı et ve sakatat çıktı. Arifoğlu Baharatları'nın öğütülmüş tatlı biber ve acı kırmızı Maraş biberi ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya saptandı.

Nazilli Bahar Pide adlı işletmenin pide harcında domuz eti tespit edildi. Bazı fırsatçılar ise vatandaşa Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine ise tavuk derisi yedirdi. Lahmacununun içerisine ise tavuk taşlığı karıştıran işletmeler tespit edildi.



