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Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ'cüler duyurdu yeğeni doğruladı: Peş peşe paylaşımlar

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gelişmeyi bizzat FETÖ'nün yayın organları 'son dakika' olarak duyurdu. FETÖ sözcülüğü yapan 'Herkülname' sitesinde "Fetullah Gülen ruhunun bugün (20 Ekim 2024) ufkuna yürümüştür" ifadelerine yer verildi. Yeğen Ebuseleme Gülen de taziye mesajı paylaşarak ölüm haberini doğruladı. Peki, elebaşı Gülen cehenneme nasıl odun oldu? İşte elebaşının ölüm saati ve nedeni...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:20
Pensilvanya’daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ’cüler duyurdu yeğeni doğruladı: Peş peşe paylaşımlar

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    15 Temmuz 2016'daki 252 şehidin kanını elinde taşıyan, devlet kılcal damarlarına kadar sızıp paralel yapılan oluşturan Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de geberdi.

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    Gülen'in ölüm haberini Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı medya kuruluşları 'son dakika' ifadesiyle duyurdu. Yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.

    FETÖ elebaşı cehenneme odun oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ elebaşı cehenneme odun oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)

    FETO NASIL ÖLDÜ? CEHENNEME ODUN OLACAK

    20 Ekim'de hastaneye kaldırılan Gülen'in sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak saat 21.20 sularında cehenneme odun olduğu öğrenildi.

    Pensilvanya'daki iblis öldü


    Tam da bu noktada "Yer yüzündeki iblisi toprak nasıl kabul edecek?" sorusu önem kazandı. "Cehenneme odun olacak" yorumları yapıldı.

    İşte iblis başının ölümüne dair tüm detaylar;

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    08:30 21 Ekim 2024
    YEĞENİ DE DOĞRULADI

    Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.

    08:20 21 Ekim 2024
    MEZARI BİLE HAZIR

    Hatırlanacağı üzere Pensilvanya'daki örgüt evinde elebaşı Gülen'in iki ağaç arasında içi boş mezarının hazırda bekletildiği ortaya çıkmıştı.

    08:10 21 Ekim 2024
    İBLİSİN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölmeden 10 gün önce yeni evinde görüntülenmişti.

    İblis başı Gülen'in son görüntüsü (Takvim.com.tr / Arşiv)

    Dron kamerasına yakalanan Gülen apar topar siyah bir ciple bölgeden kaçırılmıştı.

    07:30 21 Ekim 2024
    HAŞHAŞİLER KARALAR BAĞLADI
    Tr724 isimli haşhaşi X hesabı ise "Fetullah Gülen Hocaefendi ruhunun ufkuna yürüdü" başlığıyla iblis başının geberdiğini ilan etti.
    07:26 21 Ekim 2024
    FETÖ MEDYASINDA YAS VAR
    Örgütün yayın organı BOLD Medya'da da "Başımız sağ olsun" paylaşımı yer aldı.
     
    07:00 21 Ekim 2024
    İBLİS BAŞININ GEBERDİĞİNİ BÖYLE DUYURDULAR
    İblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de geberdi. Bizzat FETÖ sözcülüğü yapan 'Herkül Nağme' sitesinde "Fetullah Gülen ruhunun bugün (20 Ekim 2024) ufkuna yürümüştür" ifadelerine yer verildi.
     

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