15 Temmuz 2016'daki 252 şehidin kanını elinde taşıyan, devlet kılcal damarlarına kadar sızıp paralel yapılan oluşturan Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de geberdi.

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FETÖ elebaşı cehenneme odun oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)

Gülen'in ölüm haberini Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı medya kuruluşlarıifadesiyle duyurdu. Yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.

FETO NASIL ÖLDÜ? CEHENNEME ODUN OLACAK



20 Ekim'de hastaneye kaldırılan Gülen'in sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak saat 21.20 sularında cehenneme odun olduğu öğrenildi.



Tam da bu noktada "Yer yüzündeki iblisi toprak nasıl kabul edecek?" sorusu önem kazandı. "Cehenneme odun olacak" yorumları yapıldı.



İşte iblis başının ölümüne dair tüm detaylar;

CANLI ANLATIM 08:30 21 Ekim 2024 YEĞENİ DE DOĞRULADI Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı. 08:20 21 Ekim 2024 MEZARI BİLE HAZIR Hatırlanacağı üzere Pensilvanya'daki örgüt evinde elebaşı Gülen'in iki ağaç arasında içi boş mezarının hazırda bekletildiği ortaya çıkmıştı. 08:10 21 Ekim 2024 İBLİSİN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölmeden 10 gün önce yeni evinde görüntülenmişti.







Dron kamerasına yakalanan Gülen apar topar siyah bir ciple bölgeden kaçırılmıştı. 07:30 21 Ekim 2024 HAŞHAŞİLER KARALAR BAĞLADI Tr724 isimli haşhaşi X hesabı ise "Fetullah Gülen Hocaefendi ruhunun ufkuna yürüdü" başlığıyla iblis başının geberdiğini ilan etti. 07:26 21 Ekim 2024 FETÖ MEDYASINDA YAS VAR Örgütün yayın organı BOLD Medya'da da "Başımız sağ olsun" paylaşımı yer aldı.

07:00 21 Ekim 2024 İBLİS BAŞININ GEBERDİĞİNİ BÖYLE DUYURDULAR İblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de geberdi. Bizzat FETÖ sözcülüğü yapan 'Herkül Nağme' sitesinde "Fetullah Gülen ruhunun bugün (20 Ekim 2024) ufkuna yürümüştür" ifadelerine yer verildi.

