Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için 12 Ağustos'ta, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı merkezin çalışmaları kapsamında Türk ve ABD helikopterleri bölgede ortak devriye uçuşu yaptı.

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