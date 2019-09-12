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Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı

Son dakika haberine göre Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede dördüncü hava devriyesini gerçekleştirdi. Türk ve ABD'ye ait 4 helikopter, eş zamanlı olarak havalanarak sınırın iki tarafında devriye uçuşu yaptı.

12.09.2019 12:02 - Son Güncelleme: 12.09.2019 12:09
Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için 12 Ağustos'ta, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı merkezin çalışmaları kapsamında Türk ve ABD helikopterleri bölgede ortak devriye uçuşu yaptı.

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Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu tahkimatların ve arazinin gözlemlendiği ve sonuncusu geçen hafta Perşembe günü yapılan devriye uçuşlarının dördüncüsü bugün gerçekleştirildi.

Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı

Sabah saatlerinde Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter, yakıt takviyesi ve askeri personelin binmesinin ardından saat 11.00 sıralarında havalandı.

Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı

TSK'ya ait helikopterlerin havalanmasının ardından boşalan piste Suriye tarafından gelen 2 ABD helikopteri iniş yaptı.

Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı

ABD helikopterleri de burada bekleyen askerleri alarak havalandı. Havalanan Türkiye ve ABD'ye ait 4 helikopter sınır hattına yöneldi. ABD'ye ait helikopterler sınırın Suriye, TSK'ya ait helikopterler ise Türkiye sınırında uçtu.

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