Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı
Son dakika haberine göre Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede dördüncü hava devriyesini gerçekleştirdi. Türk ve ABD'ye ait 4 helikopter, eş zamanlı olarak havalanarak sınırın iki tarafında devriye uçuşu yaptı.
12.09.2019 12:02
- Son Güncelleme: 12.09.2019 12:09
Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için 12 Ağustos'ta, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı merkezin çalışmaları kapsamında Türk ve ABD helikopterleri bölgede ortak devriye uçuşu yaptı.
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