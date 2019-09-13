'Diyarbakır Anneleri'ne Mardin'den destek! Teröre 'Dur' dediler
Mardin'de vatandaşlar, teröre tepki, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere de destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş yapan grup adına konuşan İbrahim Ertakgöz, "Mardinli vatandaşlar ve gençler olarak kötü emelleri olan her oluşumun karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.
13.09.2019 00:24
- Son Güncelleme: 13.09.2019 00:24
Burada şehitler için saygı duruşunda bulunan ve sık sık tekbir getiren vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Askere, polise uzanan eller kırılsın", "Türk Kürt kardeştir", "Ne mutlu Türküm diyene", "Her Türk asker doğar, "Şehidim hakkını helal et bize" ile "Vatan sana canım feda" şeklinde slogan attı.
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