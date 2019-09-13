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'Diyarbakır Anneleri'ne Mardin'den destek! Teröre 'Dur' dediler

Mardin'de vatandaşlar, teröre tepki, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere de destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş yapan grup adına konuşan İbrahim Ertakgöz, "Mardinli vatandaşlar ve gençler olarak kötü emelleri olan her oluşumun karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

13.09.2019 00:24 - Son Güncelleme: 13.09.2019 00:24
'Diyarbakır Anneleri'ne Mardin'den destek! Teröre 'Dur' dediler

Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar ile güvenlik korucusu Evren Başçı'nın şehit edilmesi dolayısıyla terörü lanetledi, "Diyarbakır anneleri"ne destek verdi.

'Diyarbakır Anneleri'ne Mardin'den destek! Teröre 'Dur' dediler

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Vali Ozan Caddesi'nde yürüyüşe geçen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Ravza Caddesi'ni geçerek tekrar 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na geldi.

'Diyarbakır Anneleri'ne Mardin'den destek! Teröre 'Dur' dediler

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunan ve sık sık tekbir getiren vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Askere, polise uzanan eller kırılsın", "Türk Kürt kardeştir", "Ne mutlu Türküm diyene", "Her Türk asker doğar, "Şehidim hakkını helal et bize" ile "Vatan sana canım feda" şeklinde slogan attı.

'Diyarbakır Anneleri'ne Mardin'den destek! Teröre 'Dur' dediler

Bazı vatandaşlar da yürüyüşe evlerinin balkonundan bayrak açarak destek verdi.

'Diyarbakır Anneleri'ne Mardin'den destek! Teröre 'Dur' dediler

Grup adına açıklama yapan İbrahim Ertakgöz, medeniyetlerin beşiği, binlerce yıldır kardeşliğin şehri olan Mardin'de, halk arasına nifak tohumları sokmak isteyen terör örgütlerine karşı sokaklara indiklerini söyledi.

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