Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı 12.09.2019 16:03

Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede dördüncü hava devriyesini gerçekleştirdi. Türk ve ABD'ye ait 4 helikopter, eş zamanlı olarak havalanarak sınırın iki tarafında devriye uçuşu yaptı.