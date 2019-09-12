Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede dördüncü hava devriyesini gerçekleştirdi. Türk ve ABD'ye ait 4 helikopter, eş zamanlı olarak havalanarak sınırın iki tarafında devriye uçuşu yaptı.
Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı12.09.2019 16:03
- Müge Anlı canlı yayınında babasını öldürdüğünü itiraf eden kız hakkında karar! 12 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle!
- Müge Anlı Bursa'daki kadın cinayeti vahşetiyle ilgili şok detaylar! 48 Yaşındaki Tülin Beygirci'yi kim neden öldürdü?
- Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı
- Sinan Akçıl ile boşanan Burcu Kıratlı'dan çok konuşulan poz: Yıldızlar yanında sönük kalır!
- HDP mağduru aileler isyan etti: Seçimden önce kapı kapı gezenler seçimden sonra ortada yok
- Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum ne?
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz oranı kaç oldu? Kredi faizleri ne oldu? (Video)
- İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un çifte maaş vurgunu
- Halk Ekmek'ten poşetli ürünlere yüzde 40 zam! İşte yeni zamlı Halk Ekmek fiyatları (Video)
- Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu: Türkiye düşmanlarına yarar (VİDEO)
- Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Faiz oranları düşecek mi?
- Müge Anlı canlı yayınında babasını öldürdüğünü itiraf eden kız hakkında mahkeme kararı çıktı! Son dakika gelişmesi!
- Müge Anlı canlı yayınında babasını öldürdüğünü itiraf eden kız hakkında karar! 12 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle!
- Müge Anlı Bursa'daki kadın cinayeti vahşetiyle ilgili şok detaylar! 48 Yaşındaki Tülin Beygirci'yi kim neden öldürdü?
- Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.