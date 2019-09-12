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Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı

12.09.2019 16:03

Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede dördüncü hava devriyesini gerçekleştirdi. Türk ve ABD'ye ait 4 helikopter, eş zamanlı olarak havalanarak sınırın iki tarafında devriye uçuşu yaptı.


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