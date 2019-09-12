İstanbul Havalimanı’nda "Acil Müdahale Timleri" göreve başladı

Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla oluşturulan "Acil Müdahale Timi" göreve başladı. Havalimanında tatbikat gerçekleştiren timler, senaryo gereği güvenlik kamera sistemi üzerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şahsa ve kavga eden iki kişiye müdahale etti. Acil müdahale timlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı.

12.09.2019 11:47 - Son Güncelleme: 12.09.2019 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





