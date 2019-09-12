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İstanbul Havalimanı’nda "Acil Müdahale Timleri" göreve başladı 

Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla oluşturulan "Acil Müdahale Timi" göreve başladı. Havalimanında tatbikat gerçekleştiren timler, senaryo gereği güvenlik kamera sistemi üzerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şahsa ve kavga eden iki kişiye müdahale etti. Acil müdahale timlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı.

12.09.2019 11:47 - Son Güncelleme: 12.09.2019 11:50
İstanbul Havalimanı’nda Acil Müdahale Timleri göreve başladı

İstanbul Havalimanı'nda yolcu yakınları ve çalışanların güvenliğini korumak ve yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla "Acil Müdahale Timi" kuruldu.

İstanbul Havalimanı’nda Acil Müdahale Timleri göreve başladı

Havalimanında görev yapan personeller arasından seçilen 82 polis memuru ve 1 komisere Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 12 gün boyunca eğitim verildi.

İstanbul Havalimanı’nda Acil Müdahale Timleri göreve başladı

"OC spreyi kullanımı, üst arama ve kelepçe takma, teleskopik cop kullanımı, temel eğitim, polis müdahale ve etkili kuvvet kullanımı eğitimine tabi tutulan polisler, 6 Ağustos tarihinden itibaren 13 ekip şeklinde İstanbul Havalimanı'nın farklı noktalarında görev yapmaya başladı.

İstanbul Havalimanı’nda Acil Müdahale Timleri göreve başladı

Acil Müdahale Timinde bulunan ekipler, ana terminal binası önünde meydana gelebilecek tüm asayiş olaylarına müdahale etmekle birlikte, şahıs, kimlik, pasaport araç ve eşya kontrolleri de yapıyor.

İstanbul Havalimanı’nda Acil Müdahale Timleri göreve başladı

Acil Müdahale Timinden Havalimanında tatbikat
Acil Müdahale Timi ekipleri aldıkları eğitim doğrultusunda İstanbul Havaliman'ında gerçeği aratmayan tatbikata imza attı. Tatbikat kapsamında senaryo gereği yolcu kontrol noktasında kesici aletini vermek istemeyen bir şahsa anında müdahale edildi.

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