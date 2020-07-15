FETÖ'nün gerçek yüzünü böyle anlattılar! ABD'de 15 Temmuz ilanları
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbenin 4. yıl dönümünde FETÖ elebaşısı terörist Gülen, hala ABD'de yaşamaya devam ederken; ülkedeki Türkler dijital kamyon ve pankart taşıyan uçaklara FETÖ'nün gerçeklerini göstermek için ilanlar verdi.
15.07.2020 09:51
- Son Güncelleme: 15.07.2020 09:51
"15 TEMMUZ'U AMERİKA'DA YAŞAYAN HERKESE ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"
TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bizler TASC olarak, Amerika'da yaşayan Türk toplumunun üyeleri olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da ülkemizde kalkıştığı darbe girişimini Amerika'da yaşayan herkese anlatmaya çalışıyoruz.'' dedi.
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