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FETÖ'nün gerçek yüzünü böyle anlattılar! ABD'de 15 Temmuz ilanları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbenin 4. yıl dönümünde FETÖ elebaşısı terörist Gülen, hala ABD'de yaşamaya devam ederken; ülkedeki Türkler dijital kamyon ve pankart taşıyan uçaklara FETÖ'nün gerçeklerini göstermek için ilanlar verdi.

15.07.2020 09:51 - Son Güncelleme: 15.07.2020 09:51
FETÖ'nün gerçek yüzünü böyle anlattılar! ABD'de 15 Temmuz ilanları

ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.

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FETÖ'nün gerçek yüzünü böyle anlattılar! ABD'de 15 Temmuz ilanları

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekildi.

FETÖ'nün gerçek yüzünü böyle anlattılar! ABD'de 15 Temmuz ilanları

"15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi" ve ''Türk Milletinin Zaferi'' yazılı ilan kamyonları, New York'un Manhattan, Brooklyn ve Queens bölgelerinin en işlek caddeleriyle başkent Washington DC ve FETÖ'nün karargahının bulunduğu Pennsylvania'daki çiftlik etrafında gün boyu dolaştı.

FETÖ'nün gerçek yüzünü böyle anlattılar! ABD'de 15 Temmuz ilanları

"Terörist FETÖ'yü durdurun" yazılı pankart taşıyan uçaklar ise aynı bölgelerde gün boyu uçuş yaptı.

FETÖ'nün gerçek yüzünü böyle anlattılar! ABD'de 15 Temmuz ilanları

"15 TEMMUZ'U AMERİKA'DA YAŞAYAN HERKESE ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"
TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bizler TASC olarak, Amerika'da yaşayan Türk toplumunun üyeleri olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da ülkemizde kalkıştığı darbe girişimini Amerika'da yaşayan herkese anlatmaya çalışıyoruz.'' dedi.

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