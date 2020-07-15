Başkan Erdoğan 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı... Ayasofya'da çalışmalar başladı!

Başkan Erdoğan, Ayasofya gibi kutsal bir mabedi 1453 yılında harap bir vaziyette teslim alıp camiye dönüştüren Fatih Sultan Mehmet Han ve ardından gelen padişahlar olduğunu vurgulayarak, yapılan ilaveler ve tadilatlarla asırlar boyunca Ayasofya'nın geliştirildiğini, büyütüldüğünü ve güzelleştirildiğini ifade etti.