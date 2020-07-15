Yerli ve milli otomobil fabrikasının yollarındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor! Fabrikanın temelini Başkan Erdoğan atacak

Bunun hemen ardından Dürdane'den sonra İstanbul ve Gemlik yolunda Kurtul'da çok seviyeli bir kavşak yapıyoruz. Bunun da projeleri tamamlandı ve bu projeyi de başlatıyoruz. Engürücük ve Güzelyalı arasında daha önce başlamış olan 21 kilometrelik bir yolumuz var. Yerli otomobilin de bu bölgede yapılmasıyla birlikte bu yol daha da önem arz etti.