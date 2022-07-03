FETÖ'nün fonladığı TELE 1'de yine Türkçe ezan takıntısı! CHP yine bildiğiniz gibi: “Tanrı uludur demenin bir zararı yoktur"
CHP zihniyeti yıllar geçse de hiç değişmedi. FETÖ'nün fonladığı ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE 1'de yine ezan hazımsızlığı vardı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, ezanın Arapça'ya çevrilmesinin hata olduğunu söyleyip, Türkçe okutulması gerektiğini savundu.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesinde yazar Özdemir İnce, Tele1 canlı yayınına katıldı.
İnce yayında, 1975 yılına kadar tek parti rejimi devam etseydi Türkiye'de bugün yaşanan sorunların yaşanmayacağını iddia etti.
"EZAN TÜRKÇE OKUTULMALI"
Açıklamalarına devam eden Özdemir İnce, "Cumhuriyet demokrasiye 25 yıl erken geçti" dedi.
1950 seçimlerini yapmanın hata olduğunu söyleyen İnce, ezanın Türkçe olarak okutulması gerektiğini savundu.
İnce, "Herhangi bir yerde ezan sadece Arapça söylenir diye iddia edilmiyor. Arapça ezan; Arap ve kültürel emperyalizmdir. Ne zararı var 'Tanrı uludur Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe. Ondan sonra Said Nursi Kürdü çıktı." dedi.
Skandala tepkiler gecikmedi.
18 YIL DAYATILDI
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tek partili döneminde millet nezdinde hiçbir karşılığı olmamasına rağmen 18 sene boyunca dayatılan Türkçe Ezan, ilk olarak 30 Ocak 1932'de Fatih Camii'nde okunmuştu. İsmet İnönü döneminde bir kanunla yasal zemin kazandırılan Arapça ezan yasağı, Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ile 16 Haziran 1950'de kaldırıldı.
30 OCAK 1932'DE İLK KEZ TÜRKÇE EZAN OKUNDU
1931 yılının Aralık ayında başlayan çalışmalar kapsamında dokuz hâfız, ezan ve hutbeyi Türkçeleştirilme çalışmalarına başladı. Kur'an-ı Kerim'in de Türkçe tercümesi ilk kez 22 Ocak 1932 tarihinde İstanbul'da Yerebatan Camii'nde Hâfız Yaşar Okur tarafından okundu. Bundan 8 gün sonra, 30 Ocak 1932 tarihinde ilk Türkçe ezan, Hafız Rifat Bey tarafından Fatih Camii'nde okundu.
AĞIR CEZALAR
Toplum nezdinde hiçbir karşılığı olmayan bu uygulamaya Anadolu'nun birçok şehrinde tepki gösterilerek ezan aslî haliyle okunmaya devam edilmişti. Müslümanlara yönelik zulüm çarklarının günden güne hızlanarak döndüğü CHP'nin tek parti iktidarı, tarihler 4 Şubat 1933'ü gösterirken müftülüklere gönderilen genelgede; ezanın mutlaka Türkçe okunması gerektiği, okumayanların kat'i ve şedid bir şekilde cezalandırılacakları bildirildi. Söz konusu bu genelge, 8 yıl boyunca Türkçe ezanın dayanağı oldu.