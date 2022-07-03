FETÖ'nün fonladığı TELE 1'de yine Türkçe ezan takıntısı! CHP yine bildiğiniz gibi: “Tanrı uludur demenin bir zararı yoktur"

"EZAN TÜRKÇE OKUTULMALI"

Açıklamalarına devam eden Özdemir İnce, "Cumhuriyet demokrasiye 25 yıl erken geçti" dedi.

1950 seçimlerini yapmanın hata olduğunu söyleyen İnce, ezanın Türkçe olarak okutulması gerektiğini savundu.

İnce, "Herhangi bir yerde ezan sadece Arapça söylenir diye iddia edilmiyor. Arapça ezan; Arap ve kültürel emperyalizmdir. Ne zararı var 'Tanrı uludur Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe. Ondan sonra Said Nursi Kürdü çıktı." dedi.

Skandala tepkiler gecikmedi.