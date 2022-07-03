20 bin öğretmen ataması alanlar, kontenjan listesi ve taban puanlar belli oldu! MEB 20 bin öğretmen ataması açıklaması
Son dakika MEB 20 bin öğretmen ataması | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Eylül'de yapılacak 20 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli oldu. MEB'e ait internet sitesi üzerinden öğretmen ataması ile ilgili olarak alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı. Hangi alana kaç öğretmen atanacak? Öğretmen ataması taban puanlar kaç? Öğretmen ataması kontenjan listesi sorgulama... İşte 20 bin öğretmen atamasına ilişkin tüm detaylar...
03.07.2022 14:51 - Son Güncelleme: 03.07.2022 14:51
Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.
En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.