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20 bin öğretmen ataması alanlar, kontenjan listesi ve taban puanlar belli oldu! MEB 20 bin öğretmen ataması açıklaması

Son dakika MEB 20 bin öğretmen ataması | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Eylül'de yapılacak 20 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli oldu. MEB'e ait internet sitesi üzerinden öğretmen ataması ile ilgili olarak alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı. Hangi alana kaç öğretmen atanacak? Öğretmen ataması taban puanlar kaç? Öğretmen ataması kontenjan listesi sorgulama... İşte 20 bin öğretmen atamasına ilişkin tüm detaylar...

03.07.2022 14:51 - Son Güncelleme: 03.07.2022 14:51
20 bin öğretmen ataması alanlar, kontenjan listesi ve taban puanlar belli oldu! MEB 20 bin öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanları ve kontenjanlar netleşti.

MEB, 1 Eylül'de yapılacağını duyurduğu sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntıları Bakanlığın internet sitesinde paylaştı.

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20 bin öğretmen ataması alanlar, kontenjan listesi ve taban puanlar belli oldu! MEB 20 bin öğretmen ataması açıklaması

Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

20 bin öğretmen ataması alanlar, kontenjan listesi ve taban puanlar belli oldu! MEB 20 bin öğretmen ataması açıklaması

Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

İŞTE ATAMAYA İLİŞKİN TÜM DETAYLAR

20 bin öğretmen ataması alanlar, kontenjan listesi ve taban puanlar belli oldu! MEB 20 bin öğretmen ataması açıklaması
20 bin öğretmen ataması alanlar, kontenjan listesi ve taban puanlar belli oldu! MEB 20 bin öğretmen ataması açıklaması
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