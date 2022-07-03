FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gidici! Durumu ağırlaştı 1,5 aydır ses soluk ve görüntü yok: Geberirse yerine geçecek belli
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Gülen'in özel doktoru FETÖ'cü Kudret Ünal'ın teröristbaşının yanında bulunduğu ve sağlık durumunu takip ettiği belirtildi. Öte yandan 1,5 aydır ses kaydı veya video paylaşımında bulunmaması bu iddiaları kuvvetlendirdi. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Gülen'in gebermesi durumunda örgütün başına kimin geçeceğinin belli olduğuna dikkat çekerek "40 yıldır süregelen bir yapı bu. Onun yerine kimin geleceği de bellidir. Paranın başında kimin olduğu da belli" dedi.
03.07.2022 23:48 - Son Güncelleme: 03.07.2022 23:53
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığının ilerlediği ve durumunun ağırlaştığına yönelik haberler gündeme bomba gibi düştü.
Gülen'in özel doktoru FETÖ'cü Kudret Ünal'ın teröristbaşının yanında bulunduğu ve sağlık durumunu takip ettiği belirtildi.
SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, elebaşı Fetullah Gülen'in "1,5 aydır ne videosu ne sesi yok ortada. Ağır hasta olduğu iddia ediliyor" şeklinde konuştu.