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MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul'da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını, iç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesinin yaşanabileceğini duyurdu. Meteoroloji uzmanları Türkiye'nin bugünden itibaren Cezayir üzerinden gelen ılık hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı. Bu durum yurt genelinde sıcaklıkların artmasına neden olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylı hava durumu raporu.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 06:51 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 06:51
MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Türkiye bugünden itibaren Cezayir üzerinden gelen ılık hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede artacağını ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Kış Ortasında Bahar Havası: Cezayir Sıcakları Türkiye'yi Isıtıyor

Türkiye, yeni haftaya Cezayir üzerinden gelen ılık hava dalgasıyla giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacak.

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

İstanbul'da Sıcaklık 14 Dereceyi Görecek

Lodos bugünden itibaren daha sert esmeye başlayacak. Bu rüzgarın etkisiyle İstanbul'da sıcaklıklar 14 dereceye kadar ulaşacak. Hava koşullarının oluşturduğu ani değişimlerin, halsizlik ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, lodosun yoğun hissedileceği bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Sağanak Yağış ve Kar Uyarısı

Ilık hava dalgası öncesinde bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak etkili olurken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari gibi bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Doğu Anadolu'da Çığ Tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve bölgeyi kullanan araç sürücülerinin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Lodosun Olumsuz Etkileri

Sert esmesi beklenen lodos özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı uyarılar yapıldı. Ayrıca, lodosun insanlarda yorgunluk ve halsizlik gibi etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Sıcaklıklar Yükseliyor, Ardından Düşüş Bekleniyor

Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkların ilerleyen günlerde kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklık dalgalanması özellikle soğuk algınlığı gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Uzmanlar ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Sağanak Yağışlar Batı Kesimlerini Etkileyecek

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde bugün sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis de etkili olacak.

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti. Güneyli rüzgarların etkisiyle özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların 15-17 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Doğu Anadolu ve Karadeniz'de Çığ Tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi. Bölgede buzlanma ve don olayları da ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer az bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinde sağanak yağış görülecek. İstanbul ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

İstanbul: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 17°C, Sağanak yağışlı
Edirne: 16°C, Sağanak yağışlı

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Ege

Ege Bölgesi'nde İzmir, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.

İzmir: 16°C, Sağanak yağışlı
Muğla: 12°C, Sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 7°C, Açık

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgede buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Erzurum: -1°C, Parçalı bulutlu
Van: 2°C, Parçalı bulutlu

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Karadeniz

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Doğu Karadeniz'in yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

Trabzon: 14°C, Parçalı bulutlu
Samsun: 19°C, Parçalı bulutlu

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Denizlerde Fırtına Beklenmiyor

Meteoroloji, denizlerde fırtına beklenmediğini belirtti. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de rüzgar genellikle 3-5 kuvvetinde esecek. Görüş mesafesi genel olarak iyi olsa da sisli havalarda dikkatli olunması gerekiyor.

MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Uzmanlardan Vatandaşlara Öneriler

Pus ve Sis Uyarısı: Görüş mesafesinin azalacağı bölgelere seyahat edenlerin dikkatli olması gerekiyor.
Çığ ve Don Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek rakımlı yerleşimlerde yaşayan vatandaşların çığ riskine karşı önlem alması önem taşıyor.
Sağanak Yağış: Yağış beklenen bölgelerde su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.