MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Türkiye bugünden itibaren Cezayir üzerinden gelen ılık hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede artacağını ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

Kış Ortasında Bahar Havası: Cezayir Sıcakları Türkiye'yi Isıtıyor Türkiye, yeni haftaya Cezayir üzerinden gelen ılık hava dalgasıyla giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacak.

İstanbul'da Sıcaklık 14 Dereceyi Görecek Lodos bugünden itibaren daha sert esmeye başlayacak. Bu rüzgarın etkisiyle İstanbul'da sıcaklıklar 14 dereceye kadar ulaşacak. Hava koşullarının oluşturduğu ani değişimlerin, halsizlik ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, lodosun yoğun hissedileceği bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Sağanak Yağış ve Kar Uyarısı Ilık hava dalgası öncesinde bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak etkili olurken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari gibi bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.