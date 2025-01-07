MGM 7 Ocak hava durumu | Cezayir sıcakları kapıya dayandı! İstanbul’da kar öncesi hava 14 dereceye çıkıyor

Türkiye bugünden itibaren Cezayir üzerinden gelen ılık hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede artacağını ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.
Kış Ortasında Bahar Havası: Cezayir Sıcakları Türkiye'yi Isıtıyor
Türkiye, yeni haftaya Cezayir üzerinden gelen ılık hava dalgasıyla giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacak.
İstanbul'da Sıcaklık 14 Dereceyi Görecek
Lodos bugünden itibaren daha sert esmeye başlayacak. Bu rüzgarın etkisiyle İstanbul'da sıcaklıklar 14 dereceye kadar ulaşacak. Hava koşullarının oluşturduğu ani değişimlerin, halsizlik ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, lodosun yoğun hissedileceği bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.
Sağanak Yağış ve Kar Uyarısı
Ilık hava dalgası öncesinde bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak etkili olurken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari gibi bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.
Doğu Anadolu'da Çığ Tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve bölgeyi kullanan araç sürücülerinin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Lodosun Olumsuz Etkileri
Sert esmesi beklenen lodos özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı uyarılar yapıldı. Ayrıca, lodosun insanlarda yorgunluk ve halsizlik gibi etkiler yaratabileceği belirtiliyor.
Sıcaklıklar Yükseliyor, Ardından Düşüş Bekleniyor
Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkların ilerleyen günlerde kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklık dalgalanması özellikle soğuk algınlığı gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Uzmanlar ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Sağanak Yağışlar Batı Kesimlerini Etkileyecek
Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde bugün sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis de etkili olacak.
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti. Güneyli rüzgarların etkisiyle özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların 15-17 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Doğu Anadolu ve Karadeniz'de Çığ Tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi. Bölgede buzlanma ve don olayları da ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer az bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinde sağanak yağış görülecek. İstanbul ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.
İstanbul: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 17°C, Sağanak yağışlı
Edirne: 16°C, Sağanak yağışlı
Ege
Ege Bölgesi'nde İzmir, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.
İzmir: 16°C, Sağanak yağışlı
Muğla: 12°C, Sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 7°C, Açık
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgede buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Erzurum: -1°C, Parçalı bulutlu
Van: 2°C, Parçalı bulutlu
Karadeniz
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. Doğu Karadeniz'in yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.
Trabzon: 14°C, Parçalı bulutlu
Samsun: 19°C, Parçalı bulutlu
Denizlerde Fırtına Beklenmiyor
Meteoroloji, denizlerde fırtına beklenmediğini belirtti. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de rüzgar genellikle 3-5 kuvvetinde esecek. Görüş mesafesi genel olarak iyi olsa da sisli havalarda dikkatli olunması gerekiyor.
Uzmanlardan Vatandaşlara Öneriler
Pus ve Sis Uyarısı: Görüş mesafesinin azalacağı bölgelere seyahat edenlerin dikkatli olması gerekiyor.
Çığ ve Don Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek rakımlı yerleşimlerde yaşayan vatandaşların çığ riskine karşı önlem alması önem taşıyor.
Sağanak Yağış: Yağış beklenen bölgelerde su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.