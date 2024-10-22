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Bu detaylar sadece TAKVİM'de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma

Yenidoğan çetesi skandalı, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. PKK ile bağı olan Fırat Sarı, kısa süre içinde kurduğu Yenidoğan Çetesi sayesinde büyük bir suç imparatorluğunun lideri oldu. Fırat Sarı ve ailesi hakkında şoke eden detayları ise tüm bildikleriyle akrabaları Takvim.com.tr Editörü Ebru Bektaş'a tek tek anlattı. Fırat Sarı'nın eski eşi Sibel Maraşlı'nın savunması kan dondururken, baldızının ise bir anda güzellik merkezi açarak şubeleşmesi dikkat çekti.

Ebru Bektaş takvim.com.tr Ebru Bektaş
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 21:51 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 22:35
Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma

Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalı, ortaya çıkan yeni detaylarla gündemdeki yerini koruyor.

Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma

PKK ile bağlantılı olduğunu itiraf eden Fırat Sarı'nin liderliğindeki çete, SGK'dan yalnızca 8 bin TL alabilmek için yeni doğan bebekleri ölüme terk etti.

Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma

Skandal olayın CİMER şikayeti sonrası patlak vermesiyle devlet yetkilileri adı geçen hastanelerin ruhsatını iptal etti ve 47 şüphelinin 22'si tutuklandı.

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