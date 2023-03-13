Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter'da kirli operasyon | Benenson - CHP - HDP işbirliği, Rothschild ortaklığı
Seçimlere sayılı bir zaman kala küresel çetenin dijital siyaset mühendisleri devreye girdi. Twitter'da algoritma değişimi adı altında kirli bir operasyona zemin hazırlandı ve kullanıcılara FETÖ - PKK propagandası dayatıldı. Milli duruş sergileyen hesapların da önü kesildi. 14 Mayıs öncesi yaşanan bu durum Cambridge Analytica skandalını anımsatırken Benenson şirketin etki ajanlarının algılarla oynamak üzere Türkiye'yi sokak sokak analiz ettiği hedef kitleye ilişkin özel planlar yaptığı belirlendi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Benenson - CHP - HDP işbirliği ve Rothschild ortaklığını sizler için detaylandırıp analiz etti.
13.03.2023 22:12 - Son Güncelleme: 13.03.2023 23:02
Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Milet İttifakı'nın adayı binbir tartışmanın gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında bu hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.