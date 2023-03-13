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Haberler Güncel Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter'da kirli operasyon | Benenson - CHP - HDP işbirliği, Rothschild ortaklığı

Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter'da kirli operasyon | Benenson - CHP - HDP işbirliği, Rothschild ortaklığı

Seçimlere sayılı bir zaman kala küresel çetenin dijital siyaset mühendisleri devreye girdi. Twitter'da algoritma değişimi adı altında kirli bir operasyona zemin hazırlandı ve kullanıcılara FETÖ - PKK propagandası dayatıldı. Milli duruş sergileyen hesapların da önü kesildi. 14 Mayıs öncesi yaşanan bu durum Cambridge Analytica skandalını anımsatırken Benenson şirketin etki ajanlarının algılarla oynamak üzere Türkiye'yi sokak sokak analiz ettiği hedef kitleye ilişkin özel planlar yaptığı belirlendi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Benenson - CHP - HDP işbirliği ve Rothschild ortaklığını sizler için detaylandırıp analiz etti.

takvim.com.tr
Özel haber
13.03.2023 22:12 - Son Güncelleme: 13.03.2023 23:02
Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter’da kirli operasyon | Benenson - CHP - HDP işbirliği, Rothschild ortaklığı

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Milet İttifakı'nın adayı binbir tartışmanın gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

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Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter’da kirli operasyon | Benenson - CHP - HDP işbirliği, Rothschild ortaklığı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler dünya tarafından yakından takip edilirken küresel çetenin kirli kalemleri ve dijital siyaset mühendisleri de harekete geçti.

Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter’da kirli operasyon | Benenson - CHP - HDP işbirliği, Rothschild ortaklığı

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından sosyal medya anketleriyle algı çalışmaları da hız kazandı.

Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter’da kirli operasyon | Benenson - CHP - HDP işbirliği, Rothschild ortaklığı

TWİTTER'DAN "ALGORİTMA DEĞİŞİMİ" ADI ALTINDA OPERASYONA ZEMİN HAZIRLAMA GİRİŞİMİ
FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar Türkiye karşıtı içeriklerin dozunu artırdı, Twitter algoritma değişimi adı altında söz konusu hesaplara destek çıktı.

Küresel çetenin siyaset mühendisleri devrede! Seçim ağzı Twitter’da kirli operasyon | Benenson - CHP - HDP işbirliği, Rothschild ortaklığı

Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında bu hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.

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