HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş uyarı! Çok kuvvetli geliyor! Deprem bölgesinde yaşayanlar dikkat! Sel, su baskını, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya çevreleri; İç Anadolu'nun doğusu; (Çorum ve Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.