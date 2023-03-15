HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Çok kuvvetli geliyor! Deprem bölgesinde yaşayanlar dikkat! Sel, su baskını, fırtına...
"Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM'den yapılan açıklamaya göre yurdun büyük bir kesiminde yağış etkili olacak. Özellikle deprem bölgesinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya çevreleri; İç Anadolu'nun doğusu; (Çorum ve Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, bu akşam saatlerinde yurdun kuzeybatısında kuzeyli, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; bu akşam Ege kıyılarında kuzeyli, Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, bu akşam Ege kıyılarında kuzeyli, Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.