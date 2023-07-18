FETÖ'cü Osman Şimşek yıllar sonra neden konuştu? Örgüt içinde yeni kirli bir yapılanma mı geliyor? Gülen'in sağlık durumu nasıl?



FETÖ'yü iyi bilenlerin yorumu şöyle:

"Osman Şimşek mağdur olunca örgüt içinde Şimşekçiler diye bir grup oluştu. O da her gittiği yerde, 'Ben darbe olacağını bilseydim daha cesaretli olurdum' diye açıklamalar yaparak çevresini genişletiyor."

Acaba Şimşek, şimdi FETÖ içinde bir grup oluştuğu için mi konuştu yoksa FETÖ'nün yeni sinsi bir plan içinde olduğunu ima ederek uyarı mı yaptı?

"Bu da nereden çıktı?" demeyin, içeride daha yeni seçimden yenik çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi dışarıdaki FETÖ'cüler de ısrarla "erken seçim"den ve geri dönüşten söz ediyor ve bunu da ciddi ciddi tartışıyorlar.

Belki de bu umutla hem müritlerini ayakta tutuyorlar hem de kirli hesaplarından vazgeçmeyen küresel güç merkezlerine bağlılıklarını.

Bu arada son bir haber de Pensilvanya'dan verelim: FETÖ elebaşı Gülen, konuştuğu hiç kimseyi tanımıyormuş...

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