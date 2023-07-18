FETÖ'cü Osman Şimşek yıllar sonra neden konuştu? Örgüt içinde yeni kirli bir yapılanma mı geliyor? Gülen'in sağlık durumu nasıl?

2021 yılında hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yıllardır yanından ayırmadığı "sır küpü" Cevdet Türkyolu'nun Gülen'in sosyal medya sorumluluğunu üstlenen "mollası" Osman Şimşek'i bir ifşa mektubu yüzünden darbetmesi ve Şimşek'in 14 Mart'ta Twitter'da konuyla ilgili 3 sayfalık açıklama yapması örgüt tabanını ikiye bölmüştü.
Osman Şimşek, FETÖ'yü yöneten 'âli heyet' tarafından hain ilan edilerek kapıya kondu.
Osman Şimşek yıllar sonra konuşmaya başladı. Peki neden?
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu'nun, darbedip Pensilvanya'daki çiftlikten attığı Osman Şimşek'in yıllar sonra konuşmasına ve örgüt içinde yeni bir kirli yapılanmanın olduğuna dikkat çekti.
Öte yandan Övür, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
İşte Mahmut Övür'ün "FETÖ'cü Osman Şimşek neden konuştu?" başlıklı yazısı:
15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Türkiye hâlâ bu darbeyi yapan FETÖ'yle mücadeleye son noktayı koymuş değil. Mücadele içeride ve dışarıda sürüyor, daha da sürecek...
Sürecek, çünkü arkasındaki ABD dâhil hiçbir küresel güç o kirli yapıdan vazgeçmiş değil. O kirli yapı da iç çöküntü ve iç çatışma yaşamasına rağmen her defasında bir gerekçe bularak ayakta kalmayı, çatışmayı başka yöne çevirmeyi başarıyor. Zaten örgüt içinde çatışan taraflardan hiçbirinin FETÖ elebaşı Gülen'i karşısına alamaması işi uzatırken, araya da Türkiye'de yapılacak seçimlerin girmesi onların yeniden umutlanmalarına yol açıyor.
14-28 Mayıs seçimleri FETÖ'cüleri öyle heveslendirmişti ki 2021'de birbirlerini darbecilik ve yolsuzlukla suçlayanlar, kavgayı erteliyor, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ve Türkiye'ye döneceklerine inanıyordu.
Dikkat ederseniz, bir iki gündür yine FETÖ içindeki iktidar kavgası medyaya düştü. Daha önce bu köşede ayrıntılarıyla yazmıştım, FETÖ'nün sosyal medya sorumlusu Osman Şimşek ile özel kalemi Cevdat Türkyolu arasında yolsuzluk iddialı-tokatlı bir kavga çıkmış, Şimşek Teksas'a sürgün edilmişti. İşte o kavganın aktörlerinden Şimşek, seçimlerden sonra piyasaya çıkıyor, FETÖ'yü dolaylı hedef alan imalı açıklamalar yapıyordu.
Mesela, "Çok fazla mı siyasallaşmıştık?" sorusuna şöyle cevap veriyordu:
"Buna hayır diyemeyeceğim. Çizginin korunabildiğini söyleyemem."
Gülen'in "karakutusu" Cevdet Türkyolu ile kavgasını da doğruluyordu: