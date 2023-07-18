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    • 18.07.2023 08:57
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    • 18.07.2023 09:02
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    FETÖ'cü Osman Şimşek yıllar sonra neden konuştu? Örgüt içinde yeni kirli bir yapılanma mı geliyor? Gülen'in sağlık durumu nasıl?

    15 Temmuz hain darbe girişiminin 7.yılında hainlere karşı hem içeride hem dışarıda mücadele edilirken Fetullah Gülen’in sosyal medyacısı Osman Şimşek hakkında Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür’den çok çarpıcı bir yazı geldi. Cevdet Türkyolu ile yaşadığı olay sonrası Pensilvanya’daki çiftlikten atılan Osman Şimşek’in yıllar sonra konuşmasına dikkat çeken Övür, yeni bir kirli yapılanmanın olduğunu söyledi. Övür, öte yandan Fetullah Gülen’in sağlık durumu hakkında da konuşulanları aktardı.

    Örgüt içinde yeni kirli bir yapılanma mı geliyor?

    2021 yılında hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yıllardır yanından ayırmadığı "sır küpü" Cevdet Türkyolu'nun Gülen'in sosyal medya sorumluluğunu üstlenen "mollası" Osman Şimşek'i bir ifşa mektubu yüzünden darbetmesi ve Şimşek'in 14 Mart'ta Twitter'da konuyla ilgili 3 sayfalık açıklama yapması örgüt tabanını ikiye bölmüştü.

    Osman Şimşek, FETÖ'yü yöneten 'âli heyet' tarafından hain ilan edilerek kapıya kondu.

    Osman Şimşek yıllar sonra konuşmaya başladı. Peki neden?

    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu'nun, darbedip Pensilvanya'daki çiftlikten attığı Osman Şimşek'in yıllar sonra konuşmasına ve örgüt içinde yeni bir kirli yapılanmanın olduğuna dikkat çekti.

    Öte yandan Övür, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

    İşte Mahmut Övür'ün "FETÖ'cü Osman Şimşek neden konuştu?" başlıklı yazısı:

    15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Türkiye hâlâ bu darbeyi yapan FETÖ'yle mücadeleye son noktayı koymuş değil. Mücadele içeride ve dışarıda sürüyor, daha da sürecek...
    Sürecek, çünkü arkasındaki ABD dâhil hiçbir küresel güç o kirli yapıdan vazgeçmiş değil. O kirli yapı da iç çöküntü ve iç çatışma yaşamasına rağmen her defasında bir gerekçe bularak ayakta kalmayı, çatışmayı başka yöne çevirmeyi başarıyor. Zaten örgüt içinde çatışan taraflardan hiçbirinin FETÖ elebaşı Gülen'i karşısına alamaması işi uzatırken, araya da Türkiye'de yapılacak seçimlerin girmesi onların yeniden umutlanmalarına yol açıyor.
    14-28 Mayıs seçimleri FETÖ'cüleri öyle heveslendirmişti ki 2021'de birbirlerini darbecilik ve yolsuzlukla suçlayanlar, kavgayı erteliyor, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ve Türkiye'ye döneceklerine inanıyordu.


    Dikkat ederseniz, bir iki gündür yine FETÖ içindeki iktidar kavgası medyaya düştü. Daha önce bu köşede ayrıntılarıyla yazmıştım, FETÖ'nün sosyal medya sorumlusu Osman Şimşek ile özel kalemi Cevdat Türkyolu arasında yolsuzluk iddialı-tokatlı bir kavga çıkmış, Şimşek Teksas'a sürgün edilmişti. İşte o kavganın aktörlerinden Şimşek, seçimlerden sonra piyasaya çıkıyor, FETÖ'yü dolaylı hedef alan imalı açıklamalar yapıyordu.
    Mesela, "Çok fazla mı siyasallaşmıştık?" sorusuna şöyle cevap veriyordu:
    "Buna hayır diyemeyeceğim. Çizginin korunabildiğini söyleyemem."
    Gülen'in "karakutusu" Cevdet Türkyolu ile kavgasını da doğruluyordu:


        "Adımın geçtiği hadiseler doğruysa sesim çıkmaz. Ama yalansa sizi tekzip ederim. Bu kadar basit."
        Gülen'in örgüt tabanında "Mehdi" ilan edilmesiyle ilgili "her şeyi bilemeyeceği, fikirlerinin yönlendirilebileceği" gibi çarpıcı bir değerlendirme de yapıyordu.
        Bu açıklama örgüt tabanında nasıl yankılanır bilemem ama temcit pilavı gibi sürekli söyledikleri, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından gönderildiğini iddia ettikleri mektupların da yalan olduğunu ortaya koyuyordu.
        Şimşek, bu mektupları FETÖ elebaşı Gülen'in yakınında yer alan Mehmet Değerli diye birinin uydurduğunu ve darbeci askerleri buna inandırdığını dolambaçlı da olsa söylüyordu.
        Şimdi soralım: Peki FETÖ'nün önemli isimlerinden Osman Şimşek, ne oldu da 2021'de yaşanan kavgadan iki yıl sonra konuşuyor?
        Kirli örgüt içinde iki farklı yapı olduğu biliniyor. 17 Nisan 2021'de bu köşede aynen şunları yazmıştım:


        "Bir yanda Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan'a sahip çıkan İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz, Mustafa Yeşil ve Ekrem Dumanlı gibi bilinen FETÖ'cüler var, öte yanda ise gazeteci Ahmet Dönmez'e destek verip yolsuzlukları ve çeteleşmeyi eleştiren Önder Aytaç, İhsan Yılmaz ve Prof. Dr. Elvan Aktaş gibi isimler."
        Şimdi bu gruplara yeni bir ekip daha eklenmiş: Şimşekçiler...


        FETÖ'yü iyi bilenlerin yorumu şöyle:
        "Osman Şimşek mağdur olunca örgüt içinde Şimşekçiler diye bir grup oluştu. O da her gittiği yerde, 'Ben darbe olacağını bilseydim daha cesaretli olurdum' diye açıklamalar yaparak çevresini genişletiyor."
        Acaba Şimşek, şimdi FETÖ içinde bir grup oluştuğu için mi konuştu yoksa FETÖ'nün yeni sinsi bir plan içinde olduğunu ima ederek uyarı mı yaptı?
        "Bu da nereden çıktı?" demeyin, içeride daha yeni seçimden yenik çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi dışarıdaki FETÖ'cüler de ısrarla "erken seçim"den ve geri dönüşten söz ediyor ve bunu da ciddi ciddi tartışıyorlar.
        Belki de bu umutla hem müritlerini ayakta tutuyorlar hem de kirli hesaplarından vazgeçmeyen küresel güç merkezlerine bağlılıklarını.
        Bu arada son bir haber de Pensilvanya'dan verelim: FETÖ elebaşı Gülen, konuştuğu hiç kimseyi tanımıyormuş...

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel FETÖ'cü Osman Şimşek yıllar sonra neden konuştu? Örgüt içinde yeni kirli bir yapılanma mı geliyor? Gülen'in sağlık durumu nasıl?
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