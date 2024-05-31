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Atama karaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 00:15 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 00:39
Atama karaları Resmi Gazete’de yayımlandı 1

Buna göre, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.

Atama karaları Resmi Gazete’de yayımlandı 2

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.

Atama karaları Resmi Gazete’de yayımlandı 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

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