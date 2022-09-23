Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu

Ayrıca saat 01.00 sıralarında açıktaki bir tekneden acil yardım çağrısı alan Sağlık Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında içerisinde kimsenin olmadığı tespit edilen 'UCKY- 58' isimli bir yelkenli bulundu.