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Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu

İzmir'in Foça ilçesinde kıyıya vurmuş bir erkek kaçak göçmen cesedi bulundu. Cesedin, Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah'a (19) ait olduğu belirlendi. Cesedin fotoğrafı Aylan bebeği akıllara getirdi. Bodrum'da 14 kişinin bulunduğu fiber teknenin 2 Eylül 2015'te batması sonucu Suriyeli Aylan bebeğin de arasında olduğu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, minik Aylan'ın cansız bedeni Akyarlar Mahallesi'ndeki Fenerburnu sahiline vurmuştu.

DHA
23.09.2022 16:44 - Son Güncelleme: 23.09.2022 16:49
Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu

İlçedeki özel bir plajda, saat 06.00 sıralarında kıyıya bir ceset vurduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından, cesedin Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah'a ait olduğu belirlendi.

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Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu

Hayrullah'ın cansız bedeni, Foça Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu

Ayrıca saat 01.00 sıralarında açıktaki bir tekneden acil yardım çağrısı alan Sağlık Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında içerisinde kimsenin olmadığı tespit edilen 'UCKY- 58' isimli bir yelkenli bulundu.

Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu

Bodrum Limanı'na kaydı bulunan yelkenli, Sahil Güvenlik ekiplerince Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Akıllara Aylan bebek geldi! İzmir Foça sahiline göçmen cesedi vurdu

Kontrol halatı koptuğu belirlenen yelkenlinin içerisinde çok miktarda su olması da dikkat çekti.

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