İngiliz The Guardian’ın ‘çocuklar silgi yiyor’ haberini aktaran A Haber’e itibar suikastı! Böyle alçak provokasyon görülmedi
Rusya'nın gaz kesintisinin ardından doğal gaz krizi yaşayan İngiltere'deki korkunç tablo The Guardian'ın haberinin ardından gözler önüne serildi. The Guardian, İngiltere'deki öğrencilerin yemek saatlerinde yiyecek yemekleri olmadığı için silgi yediklerini yazdı. Dünya basınında geniş yankı bulan haberi A Haber de okuyucularına aktardı. Ancak başta FETÖ'cü hesaplar olmak üzere birçok siyasi isim ve troll hesaplar haber kaynağının A Haber olduğunu iddia ederek itibar suikastına giriştiler.
Dünya genelinde yaşanan enerji krizinin ardından başlayan gıda krizi İngiltere'yi de vururken ülkenin en ünlü gazetelerinden The Guardian yaptığı haberde "Okullarda çocuklar silgi yiyor" ifadesini kullandı.
TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE "THE GUARDIAN" GÜNDEM OLDU
Dünya basınının ilgisini çeken ve hatta bu haber nedeniyle Twitter gündeminde üst sıralara çıkan The Guardian'ın haberi başta dünya medyası olmak üzere Türkiye medyasında da geniş yer buldu.
TÜRKİYE'DE ÇOĞU MEDYA KURULUŞU HABER YAPTI
Türkiye'de de çok sayıda haber sitesine konu olan The Guardian haberinde "İngiltere'de öğrencilerin yemek saatinde yiyecek yemekleri olmadığı için okul bahçesinde saklandıkları ya da karınlarını doyurmak için silgi yedikleri" yazıldı.
GUARDIAN'IN HABERİNE NE YAZIYORDU?
İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre okul müdürlerinin hükümeti, artan kriz nedeniyle okulları kaderine terk etmekle suçladığını ifade etti.
İngiltere'de pek çok okulda 'aç çocuk' sayısının yürekleri burkacak şekilde çoğaldığından söyleyen haberde ailelerin evlerini ısıtmak ya da yiyecek satın almak konusunda seçim yapmak zorunda kaldıklarından bahsedildi.
Raporda ayrıca, Londra'nın güneydoğusunda bulunan bir okuldaki çocuğun aslında boş bir beslenme çantasını açarak yemek yiyormuş gibi yaptığı tespit edildi.
Gıda yardım toplulukları ise son zamanlarda ailelerden gelen yemek taleplerine yetişmekte oldukça zorlandıklarını ifade ederek, "Çok aç oldukları için okullarda silgi yiyen çocukların olduğunu duyuyoruz. Çocuklar neredeyse 24 saat boyunca hiçbir şey yemiyor. Hükümetin acilen bir şey yapması gerekiyor" dedi.
Yardım kuruluşları ayrıca, hemen hemen her gün dışarı çıkarak yemek yiyemedikleri için oyun alanlarında saklanan çocukları bulup karınlarını doyurduğunu da kaydetti. Pek çok yardımsever bu durumu 'yürek parçalayıcı' olarak tanımladı.
HABER METNİNDE "THE GUARDIAN'IN HABERİNE GÖRE..." YAZILMASINA RAĞMEN TROLLER DEVREDE
Türkiye'deki diğer medya kuruluşları gibi A Haber ekipleri de The Guardian'ın kendi sitesinde yer alan bu metni haberleştirerek okurlarına sundu. Haber metninin içerisinde defalarca "İngiliz medyası" "The Guardian'ın haberine göre" ifadeleri kullanılsa da itibar suikastçileri devreye girdi.