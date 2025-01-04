Ferdi Tayfur, senaryonun kendisine ait olduğunu iddia ederek, o dönem 'Senaryo Benim' adıyla bir hak arama kampanyası başlatmıştı.



ATA DEMİRER'DEN AÇIKLAMA Ata Demirer de konuya ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Demirer, açıklamasında "2009 yılında Yüksel Aytuğ'un programında Ferdi Abi'yle karşılaştık, zaten o var diye o programa katılmayı kabul etmiştim, diyebilirim. Beni görür görmez 'lambalı saz' isminde bir film projesi olduğunu ve bana göre olduğunu söyledi. Onore oldum ve sempati duydum, karşımda arabesk müziğin krallarından biri bir komedi filmi yazdığını söylüyordu, tavrına bayıldım! Program başladı, Ferdi Abi senaryosunun adını söyledi ve Almanya'dan Türkiye'ye göçen, lambalı saz icad eden bir karakterle ilgili olduğu gibi, bu minvalde şeyler anlattı. (Bu detayı yıllar sonra ben de sizinle birlikte internetten seyrettim, bana kuliste sadece "akor basınca ışıklar çıkan bir bağlama icat eden adam var, böyle olmaz ben sana senaryo gönderirim" dediğini hatırlıyordum. ) Ben de akabinde hem gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmamak hem de kulisteki sıcak ilişkiyi bozmamak adına 'gönder abi senaryoyu dedim, demişim"! Malum yıllar önce yaşanan bir programdan aklımda kalanlar bunlar. Hatta kendisi de "Fuat Güner"in programına çıktığımızı zannediyordu onu da ben düzeltip hatırlattım!

Sonra Eyyvah Eyvah filminin ilk montaj hazırlıkları yapılırken menajerim ve kardeşim Cenk aradı, 'Abi Ferdi ağabeyler aradı ne diyelim dedi? Ben de "cengo biz galiba eyyvah 2'yi de çekebiliriz, Eyyvah Eyvah çok güzel gözüküyor, sen kibar bir dille senaryoyu kabul edemeyeceğimizi ilet" dedim!' Ve yıllar sonra hiç elime geçmeyen (çünkü bana değil BKM tiyatroya yollamışlar ve kardeşim tiyatrodan bu konuda telefon edilince "biz o işi kabul etmedik, senaryoyu almama gerek yok demiş! ) hiç okumadığım, bir senaryoyu çalmakla itham ediliyorum!!!" ifadelerine yer verdi.

"BENİ TÖHMET ALTINDA BIRAKTI"

Demirer, Ferdi Tayfur'un neden gönlünü almadığını da şu sözlerle açıklamıştı: Ferdi Abi benimle şahsen konuşmak yerine beni basının ve toplumun önüne atmayı seçti! Töhmet altında bıraktı! Bana hırsız dedi! Kalıbının adamı değilmişsin dedi, hem de filmi seyreder seyretmez! Gazetelere bakmanız yeterli. Yapımcının suçu yok diyor, yapımcı da sizi mahkemeye vermiş durumda. Çünkü hak sahibi olan yapımcı da iddialarınızdan olumsuz etkileniyor. Canlı yayında 'abi içine sinmiyorsa beni mahkemeye ver' dedim, onu da yapmadı. Bana kendimi mahkemede anlatmaktan başka çare bırakmadı. Maalesef sürekli şekilde basın önünde saldırılıyor bana... Ben kul hakkına inanırım, değer veririm, kendi hakkıma duyduğum saygının aynısını başkasının hakkına da duyarım... Bilen bilir… Mahkemede adalet tecelli edecektir.. Allah katında da vicdanım rahat