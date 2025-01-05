Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Narin Güran" açıklaması! Gerekçeli kararı işaret etti | O görüntüler de dosyada

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulundu. Bu cinayet, sadece Diyarbakır'ı değil, tüm Türkiye'yi derinden sarstı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne saklayan kişi olarak öne çıktı.
Tutuklanan sanıklardan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e özel açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma ve yargı sürecini detaylarıyla değerlendirdi:
'TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSTI'
Narin'in kaybolduğu günden itibaren hepimiz sağ salim bulunması için dua ettik. Ancak 19 gün sonra, maalesef bir cinayetle karşılaştık. Bu cinayet, sadece Narin'in ailesini değil, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve kolluk güçlerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü soruşturma süreci, bu vahşi cinayetin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkardı.
Soruşturma boyunca tüm deliller toplandı. DNA testleri, kamera kayıtları ve HTS verileri gibi her türlü delil kullanıldı. Ortaya çıkan deliller, sanıkların suçlarını net bir şekilde ortaya koydu.
'KARAR, TATMİN EDİCİ'
Mahkeme, çok titiz bir şekilde delilleri inceledi ve verdiği kararla, katillerin adalet önünde hesap vermesini sağladı. Bu karar, milletimizin vicdanını tatmin etmiştir.
Mahkeme başkanı ve üyeleri, delilleri titizlikle inceleyerek sonuca vardılar. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek.
'YARGI SÜRECİ TAMAMLANMADI'
Yargı süreci henüz tamamlanmadı. Davanın istinaf süreci devam ediyor. Gerekçeli karar açıklandığında, herkes bu davadaki sonuca tam olarak hâkim olacak. Şu anda, mahkemenin verdiği karar, tamamen dosyadaki delillere dayanılarak verilmiş bir karardır ve biz bu karara saygı duyuyoruz.
Başlangıçta soruşturmanın gizliliği nedeniyle bazı hususlar kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak dava aşamasında iddianame kamuya açıklandı ve basın yayın kuruluşlarımız bu konuda gerekli yayınları yaptı.
'PROPAGANDA BOŞA ÇIKTI'
Başlangıçta faillerin korunuyor olabileceğine dair birtakım propagandalar yapılmış, bazı partiler sokaklara dökülerek faillerin birileri tarafından korunduğu izlenimini yaymıştı. Ancak her şey şeffaf bir şekilde yürütüldü ve mahkeme sürecinin başarılı bir şekilde yönetildiği konusunda olumlu bir kanaat oluştu.
GÖRÜNTÜLER DE DOSYADA
Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin toplantı yaptığı belirlenmişti. Toplantıda baba Arif Güran, Enes'in abisi Baran Güran, Erhan Güran ve aile büyüklerinden Ali Rıza Güran'ın bulunduğu öğrenilmişti. Bu görüntüler de delillerin karartılmasına ilişkin devam eden soruşturmanın dosyasında yer alıyor. Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne göndermişti.