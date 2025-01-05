Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Narin Güran" açıklaması! Gerekçeli kararı işaret etti | O görüntüler de dosyada

'TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSTI'



Narin'in kaybolduğu günden itibaren hepimiz sağ salim bulunması için dua ettik. Ancak 19 gün sonra, maalesef bir cinayetle karşılaştık. Bu cinayet, sadece Narin'in ailesini değil, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve kolluk güçlerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü soruşturma süreci, bu vahşi cinayetin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkardı.





Soruşturma boyunca tüm deliller toplandı. DNA testleri, kamera kayıtları ve HTS verileri gibi her türlü delil kullanıldı. Ortaya çıkan deliller, sanıkların suçlarını net bir şekilde ortaya koydu.





'KARAR, TATMİN EDİCİ'



Mahkeme, çok titiz bir şekilde delilleri inceledi ve verdiği kararla, katillerin adalet önünde hesap vermesini sağladı. Bu karar, milletimizin vicdanını tatmin etmiştir.





Mahkeme başkanı ve üyeleri, delilleri titizlikle inceleyerek sonuca vardılar. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek.



