PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Başkan Erdoğan'dan Samsun'da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre salonuna hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un unutulmaz eseri "İçim Yanar" eşliğinde giriş yapan Başkan Erdoğan, "Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 16:56
Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi
Başkan Erdoğan Ferdi Tayfur şarkısıyla kürsüye çıktı!

FERDİ TAYFUR ŞARKISIYLA KÜRSÜYE ÇIKTI

Konuşma yapacağı kürsüye, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısı eşliğinde çıkan Başkan Erdoğan, sahnede bir süre şarkıyı dinledi.

Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi

Arabesk müziğin efsane ismi olarak nitelendirdiği Tayfur'u rahmetle yad eden Erdoğan, onun hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Önceki gün vefat eden, bugün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi

Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi

FATİHA OKUTTU

Ferdi Tayfur'un ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileyen Erdoğan, Tayfur için salondakilerle Fatiha Suresi okudu.

Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAMIŞTI

Başkan Erdoğan Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sosyal medyadan da paylaşım yapmıştı. Erdoğan, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi
Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi