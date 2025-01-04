Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Başkan Erdoğan Ferdi Tayfur şarkısıyla kürsüye çıktı! FERDİ TAYFUR ŞARKISIYLA KÜRSÜYE ÇIKTI Konuşma yapacağı kürsüye, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısı eşliğinde çıkan Başkan Erdoğan, sahnede bir süre şarkıyı dinledi.

Arabesk müziğin efsane ismi olarak nitelendirdiği Tayfur'u rahmetle yad eden Erdoğan, onun hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Önceki gün vefat eden, bugün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.