Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.
FERDİ TAYFUR ŞARKISIYLA KÜRSÜYE ÇIKTI
Konuşma yapacağı kürsüye, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısı eşliğinde çıkan Başkan Erdoğan, sahnede bir süre şarkıyı dinledi.
Arabesk müziğin efsane ismi olarak nitelendirdiği Tayfur'u rahmetle yad eden Erdoğan, onun hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biri olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Önceki gün vefat eden, bugün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.
Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
FATİHA OKUTTU
Ferdi Tayfur'un ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileyen Erdoğan, Tayfur için salondakilerle Fatiha Suresi okudu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAMIŞTI
Başkan Erdoğan Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sosyal medyadan da paylaşım yapmıştı. Erdoğan, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullanmıştı.