Ferdi Tayfur'un yarım kalan hayali: "Lambalı Saz"

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 16:30

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ile ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Aytuğ, Tayfur'un Ata Demirer ile yaşadığı mahkemelik sürecin izlerini, Tayfur'un hastalığı ve kişisel hayatına etkisiyle anlattı.

Aytuğ, "Benim programımda bir film projesinden bahsetmişti. Filmin adı "Lambalı Saz"dı. Gurbetçi bir boksörün hikayesi anlatılıyordu. Konuklardan birisi de Ata Demirer'di. Tayfur, Ata Demirer'e dönerek, "Ya Ata sen oynasana bu filmde" dedi. Ata Demirer "Abi, senaryoyu gönder bir bakalım diyerek cevap verdi." Aradan 3 yıl geçti. Berlin Kaplanı vizyonu yayına girdi. Ferdi abi benden programın görüntülerini istedi. Mahkemede şahitlik etmemi istedi. Maalesef mahkemeden umduğu kararı alamadı. Ama içinde yara oldu. Bundan dolayı hastalandı demek istemiyorum ama felç geçirdiği dönem bu döneme denk geliyor. Çocukları ile arası da açıldı. Ferdi Tayfur, kahır çile adamıydı" dedi.