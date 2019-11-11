Fatih'te 4 kardeşin "siyanürlü ölümünde" son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...
Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil araçlarıyla Kozlu'daki gasilhaneye getirildi. AFAD görevlileri özel kıyafetlerle inceleme yaptı.
Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı.
Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil araçlarıyla Kozlu'daki gasilhaneye getirildi.
Burada taziyeleri kabul eden Alkan, tabutların başında gözyaşı döktü.
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