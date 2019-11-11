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Fatih'te 4 kardeşin "siyanürlü ölümünde" son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil araçlarıyla Kozlu'daki gasilhaneye getirildi. AFAD görevlileri özel kıyafetlerle inceleme yaptı.

11.11.2019 17:17 - Son Güncelleme: 11.11.2019 18:03
Fatih'te 4 kardeşin siyanürlü ölümünde son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil araçlarıyla Kozlu'daki gasilhaneye getirildi.

Fatih'te 4 kardeşin siyanürlü ölümünde son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...

Ardından Yetişkin kardeşler için Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Fatih'te 4 kardeşin siyanürlü ölümünde son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...

Törene, ailenin arkadaşı ve cenazeleri teslim alan Serpil Alkan ve avukatı Aydın Egemen'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Fatih'te 4 kardeşin siyanürlü ölümünde son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...

Burada taziyeleri kabul eden Alkan, tabutların başında gözyaşı döktü.

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Fatih'te 4 kardeşin siyanürlü ölümünde son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...

Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin naaşı, özel kıyafetli görevliler tarafından cenaze nakil araçlarına taşındı.

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