GaleriGüncel

Geleceğe Nefes'e rekor katılım! İşte şehirlerin fidan sahiplenme oranı... En az katılım...

11 milyon fidan dikilmesi amacıyla başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyasında 13 milyondna fazla fidan sahiplenildi. Bugün ülke genelinde tüm vatandaşlar, sahiplendikleri fidanları toprakla buluşturmak için belirlenen yerlere akın etti. 11 Kasım 2019 günü saat 11.11 'de , kendilerine verilen katılım belgesindeki bölgelere gelen vatandaşlar, fidanlarını alıp dikmeye başladı. En fazla fidan sahiplenen şehirler hangileri? İşte o liste

11.11.2019 17:48 - Son Güncelleme: 11.11.2019 17:52
Geleceğe Nefes'e rekor katılım! İşte Şehirlerin fidan sahiplenme oranı... En az katılım...

İLLER VE SAHİPLENİLEN FİDAN ORANI

Geleceğe Nefes'e rekor katılım! İşte Şehirlerin fidan sahiplenme oranı... En az katılım...

Adana-Katılım Durumu %121 Hedeflenen Fidan: 205.000 Sahiplenilen Fidan: 248.376

Geleceğe Nefes'e rekor katılım! İşte Şehirlerin fidan sahiplenme oranı... En az katılım...

Adıyaman-Katılım Durumu %100 Hedeflenen Fidan: 175.000 Sahiplenilen Fidan: 175.000

Geleceğe Nefes'e rekor katılım! İşte Şehirlerin fidan sahiplenme oranı... En az katılım...

Afyonkarahisar-Katılım Durumu %114 Hedeflenen Fidan: 142.355 Sahiplenilen Fidan: 163.135

Geleceğe Nefes'e rekor katılım! İşte Şehirlerin fidan sahiplenme oranı... En az katılım...

Ağrı-Katılım Durumu %100 Hedeflenen Fidan: 13.500 Sahiplenilen Fidan: 13.500

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih'te 4 kardeşin siyanürlü ölümünde son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...
Fatih'te 4 kardeşin "siyanürlü ölümünde" son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...