Geleceğe Nefes'e rekor katılım! İşte şehirlerin fidan sahiplenme oranı... En az katılım...

11 milyon fidan dikilmesi amacıyla başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyasında 13 milyondna fazla fidan sahiplenildi. Bugün ülke genelinde tüm vatandaşlar, sahiplendikleri fidanları toprakla buluşturmak için belirlenen yerlere akın etti. 11 Kasım 2019 günü saat 11.11 'de , kendilerine verilen katılım belgesindeki bölgelere gelen vatandaşlar, fidanlarını alıp dikmeye başladı. En fazla fidan sahiplenen şehirler hangileri? İşte o liste

11.11.2019 17:48 - Son Güncelleme: 11.11.2019 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





