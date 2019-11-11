SAT komandoları Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda!

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tatbikatta SAT komandoları da yer aldı.

11.11.2019 16:23 - Son Güncelleme: 11.11.2019 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





