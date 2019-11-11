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SAT komandoları Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda!

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tatbikatta SAT komandoları da yer aldı.

11.11.2019 16:23 - Son Güncelleme: 11.11.2019 16:33
SAT komandoları Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda!

Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nın ev sahipliğindeki '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nda deniz safhası eğitimlerine geçildi. Tatbikatta, senaryo gereği düşman unsuru gemiye SAT komandolarının gerçekleştirdiği operasyon gerçeği aratmadı.

SAT komandoları Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda!

Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı'nda deniz safhası eğitimlere geçildi. Dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışılabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvvetleri (TURMARFOR) Karargahı'nın eğitilmesini sağlamak maksadıyla düzenlenen tatbikata,16 farklı devletten 48 gemi katılırken, tatbikat boyunca 4 bin 700 personel görev yapıyor.

SAT komandoları Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda!

Tatbikatı, farklı ülkelerden 40 gözlemci de takip ediyor.

SAT komandoları Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 31 muharip gemi, deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, SAT, SAS ve KRBN Timleri, Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Mobil Eğitim Timleri de Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı'na katıldı.

SAT komandoları Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda!

Tatbikatın bugünkü bölümünde deniz safhasına geçildi. Saatler 04.00'ı gösterdiğinde, Aksaz Körfezi'ne açılan fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı. İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı.

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