Fatih'te 4 kardeşin "siyanürlü ölümünde" son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle... 11.11.2019 17:48

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil araçlarıyla Kozlu'daki gasilhaneye getirildi. AFAD görevlileri özel kıyafetlerle inceleme yaptı.

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını ise maskeli AFAD ekibi taşıdı.

Fatih Molla Gürani mahallesi'nde bir dairede ölü bulunan Cüneyt(48), Oya(54), Kamuran(60), Yaşar(56) Yetişkin isimli kardeşler için cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakiben Fındıkzade Albayrak Camii'nde düzenlenen törene, aile dostu Serpil Alkan, Avukatı Aydın Egemen, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kardeşlerin naaşı alınan helalliğin ardından maskeli AFAD ekibi tarafından taşındı. Cenazeler defnedilmek üzere Ayazağa mezarlığına götürüldü.