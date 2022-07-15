EYT şartı bu kişilere yok! 1800 prim günü ile 4A, 4B, 4C emeklilik şartları! Sizde de varsa hemen başvurun! SGK, Bağ-Kur...

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2022

Hem dünyada hem de Türkiye genelinde en yaygın görülen hastalıkların arasında ilk sıralarda yer alan kalp damar hastalıkları aynı zamanda erken emekli eden hastalıklar arasında bulunmaktadır. Hastalığın ciddiyetine göre SGK tarafından bazı kişilere erken emeklilik hakkı tanınmaktadır. SGK'nın erken emeklilik hakkı tanıdığı kalp damar hastalıkları şu şekilde sıralanmaktadır;

-Medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyen kalp hastalıkları

-Koroner arter hastalıkları

-Kalıcı kalp pili ve ICD implantasyonu yöntemlerinin uygulanmasına rağmen hayatı tehdit eden semptomların sürmesi

Konjenital kalp hastaları

-Primer ve pulmoner arteriyel hipertansiyon hastaları

-Kalp kapakçığı yetersizliği

-Kalp transplantasyonu